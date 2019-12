MOZ

Speichrow (MOZ) Am vergangenen Freitag kam es kurz vor 17 Uhr in der Hauptstraße in Speichrow zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. An dem Audi und dem Straßenbaum entstand ein Schaden von ca. 15 000 Euro. Der Mann wollte nach eigenen Angaben einem Tier, das die Straße kreuzte, ausweichen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,21 Promille.