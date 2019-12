fos

Bernau (MOZ) Diesmal hat der Termin gestochen: 32 Spieler haben an dem Skatturnier des Bernauer Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt teilgenommen, unter ihnen fünf Frauen. Der Treff an der Stadtmauer war ausgesprochen gut besucht. Auch Nichtmitglieder nahmen an dem von Günter Äpfler und Siegfried Pagel organisierten reizvollen Turnier teil. Die Chance nutzten sie sogleich, denn mit Skatkönig Dressow kam der Gewinner aus den Reihen der Nicht-Mitglieder.

Für Leonore Bode, die Vorsitzende des Ortsverbands, stand somit gleich nach dem Turnier fest, dass es auch im kommenden Jahr "zwischen den Jahren" wieder einen Preisskat im AWO-Treff geben wird. Es konnte nicht nur die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr gesteigert werden, auch die Atmosphäre wurde von allen gelobt, freut sich Leonore Bode. "Mancher hat dadurch auch die AWO entdeckt", sagt sie. Einige Besucher kamen aus Berlin. Skatspieler aus Karow und ein Ehepaar aus Moabit waren dabei.

Skat wird im Treff, An der Stadtmauer 12, an jedem letzten Mittwoch im Monat gespielt. Los geht es immer um 14 Uhr. Gäste sind jederzeit willkommen.