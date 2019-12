Matthias Wagner

Eberswalde Jauchzet, frohlocket", erklangen am Freitagabend zum mittlerweile 16. Mal in Eberswalde die wohlbekannten, erhabenen Takte zu Beginn des gut anderthalbstündigen Konzertes. Diesmal jedoch an ungewohnter Stelle im Haus Schwärzetal. Man müsse eben das Beste aus den Umständen machen, urteilte der frühere Kantor Hermann Euler. In der altehrwürdigen Maria-Magdalenen-Kirche war vor Weihnachten ein Brand ausgebrochen. Das verrußte Gotteshaus ist bis auf Weiteres gesperrt.

Dennoch lauschten auch am Ausweichspielort fast 200 Gäste andächtig und teilweise mit geschlossenen Augen den Jubelgesängen des von Johann Sebastian Bach zur Ehre Gottes und zur Geburt Christi geschaffenen Werkes. Diesmal wurden die Kantaten 1, 3 und 6 präsentiert. Zusätzlich wurde eine Adventskantate von Georg Philipp Telemann aus dem Jahr 1719 vorgetragen.

Bachs festliches Weihnachtsoratorium gehört zu den bekanntesten und etablierten Werken des bedeutenden Komponisten. Erstmals zum Jahreswechsel 1734/35 aufgeführt, ist es seitdem in vielen Gemeinden weltweit zum festen Bestandteil der feierlichen Begehung des Weihnachtsfestkreises geworden.

Ohne einleitende Worte

Ungeduldig erwarteten die Besucher im Haus Schwärzetal die ersten Takte des religiösen Festgesangs. Manche waren bereits eine knappe Stunde vor Aufführungsbeginn erschienen, um die besten Plätze zu ergattern.

Die Vertreter der Stadtkirchengemeinde verzichteten in diesem Jahr auf einleitende Worte und überließen die Gäste ganz den geistlichen Klängen.

Kantor in Bestform

Die musikalische Leitung übernahm in gewohnt gekonnter und souveräner Art und Weise Kantor Siegfried Ruch. Und dies im 16. Jahr in Folge. Zwar sei das Gotteshaus grundsätzlich der Raum für geistliche Konzerte, dennoch könne man natürlich auch andernorts konzertieren, fand Siegfried Ruch.

"Trotzdem ist es ein wenig anders, wenn man den Altar hinter sich spürt", sagte Chorsängerin Reinhild Sieber.

Als einhellig positiv empfanden alle die höheren Temperaturen im Haus Schwärzetal. Die Akteure hatten die Aufführung über Monate hinweg mit Fleiß und Engagement vorbereitet und geprobt. Stehende Ovationen und rauschender Beifall am Schluss waren der verdiente Lohn.

Wie aus einem Guss

Insgesamt konnte das Oratorium auch in diesem Jahr wieder bis zum letzten Takt überzeugen. Viele waren regelrecht ergriffen und versanken in der Musik, wobei das Werk durch seine abwechslungsreichen Passagen und die Art der Aufführung den Spannungsbogen zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verlor. Überhaupt wirkte die Musik sehr innig, geschlossen und harmonisch.

Gerade die zahlreichen Chorpassagen erklangen wie aus einem Guss. Der Eberswalder Kantatenchor vermittelte einmal mehr eine faszinierende Homogenität mit beeindruckender Hingabe und Authentizität. Dabei besteht das Ensemble ausschließlich aus Laien. Die überzeugende Darbietung war aber nicht zuletzt der Freude aller Musiker sowie der meisterhaften Leistung von Siegfried Ruch zu verdanken.

Das Orchester der "Jungen Sinfonie" unter der bewährten Leitung von Daniela Braun (Berlin) wusste dabei, wie schon in den Jahren zuvor, vom ersten Ton an zu überzeugen.

Als Solisten waren diesmal Anne Bretschneider, Sopran, Dörthe Haring, Alt, Ferdinand Keller, Tenor, Bernhard Leube, Bass, und wie üblich Thomas Krüger an der Orgel zu erleben.