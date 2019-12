Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Salzpartikel und "ein bisschen Biologie" habe sie im Wolkenwasser entdeckt. Mehr und genauere Ergebnisse könne sie jetzt noch nicht liefern, bekannte Julika Zinke bei ihrem Vortrag in der Alten Schule am Beeskower Kirchplatz. Die junge Wissenschaftlerin hatte eingeladen, um dort über ihre Forschungsreisen zu sprechen. Zwei mal war sie in Richtung Nordpol unterwegs, unter anderem, um Wolkenwasser zu sammeln. Das große Interesse der Beeskower an ihrer Arbeit hat die junge Frau beeindruckt. Kein Platz war frei im großen Schulraum, selbst die Tische vor den Fenstern waren besetzt. Eine Stunde folgten die Gäste dem informativen und unterhaltsamen Vortrag der Forscherin und stellten Fragen zu ihrer Arbeit.

Um das Wolkenwasser sammeln und auswerten zu können, hat Julika Zinke ein Messgerät entwickelt, das am Ballon in große Höhen aufsteigen kann. Das hat es so noch nicht gegeben. Und weil es für die meteorologische Forschung so wichtig ist, ist das Gerät mit dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern jetzt Teil des Mosaic-Forschungsprojekts, an dem mehr als 80 Forschungsinstitute aus 19 Ländern beteiligt sind.

Sechs Wochen gehörte auch Julika Zinke zu dem Team. Sie war mit weiteren Nachwuchswissenschaftlern auf der Akademik Fedorov, dem Flaggschiff der russischen Polarforschungsflotte, das die Polarstern begleitet, unterwegs. Das Team installierte auf großen Eisschollen im Nordpolarmeer ein Netz von Messtationen, die nun über Monate Klima- und Wetterdaten sammeln.

Bei ihrem Vortrag erklärte Julika Zinke nicht nur Klima- und Wetterphänomene, sie zeigte vor allem die Schönheit der Erde. Bilder von Eisblumen gehörten dazu, Aufnahmen von Nordlichtern und leuchtendem, biolumineszierenden Plankton. Killerwale waren zu sehen und ein recht aggressives Walross. Etliche Aufnahmen stammten von ihrer ersten Expeditionsteilnahme im Jahr 2018, als sie mit dem schwedischen Forschungseisbrecher Oden am Polartag unterwegs war. Immer wieder gab es ein entzückendes Raunen im Publikum, wenn in den kurzen Filmsequenzen Eisbären gezeigt wurden.

Wachsam bei Eisenbären

Wegen der Bären hat Julika Zinke vor der Forschungsreise sogar auf Tontauben geschossen. Denn die Wissenschaftler mussten Eisbärenwache stehen. Wenn die weißen Riesen auftauchten, wurde die Arbeit eingestellt, ging es zurück aufs Schiff. Mehr neugierig als hungrig seien die Tiere gewesen, berichtete Julika Zinke, die sich schon auf ihre nächsten Forschungsreisen freut. Auf der Ostsee wird sie unterwegs sein und den Atlantik überqueren. Herausfinden will sie, wie die Gischt der Ozeane zur Wolkenbildung beiträgt. Das ist Thema der Doktorarbeit, an der die junge Frau gerade arbeitet. Die Ergebnisse der Forschungsreise mit der Akademik Fedorov will sie Anfang kommenden Jahres publizieren.

126 Euro haben die Besucher des Vortrags von Julika Zinke am Abend in die Spendenbox getan. Das Geld wird vollständig für Unterhaltungskosten der Alten Schule verwendet.

Die Route der Polarstern, die nach dem Vorbild von Fridtjof Nansen eingefroren mit dem Eis rund um den Nordpol driftet, kann man unter https://follow.mosaic-expedition.org im Internet verfolgen. Dort gibt es auch weitere Informationen zur größten Polarexpedition in der Geschichte.