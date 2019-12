Alexander Winkler

Fürstenwalde Rund 150 Fans erlebten ein gelungenes Konzert in gemütlicher Atmosphäre, als die Brandenburger Band "Krähe" um Frontmann Stefan Krähe Freitagabend im Fürstenwalder Festsaal "Neue Welt" aufspielte. Stefan Krähe, der 25 Jahre lang Frontmann, Kopf und Gründer der Band Six war, ist seit Dezember 2017 mit seinem neuen Projekt Krähe auf Tour. Er und seine Band rockten am Freitag die Bühne, die Fans sangen die deutschsprachigen Songs lauthals mit. Die Nähe zum Publikum in dem Fürstenwalder Saal war für viele Fans das Tour-Highlight.