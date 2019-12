Jörg Jankowsky

Am 4 Januar ist es wieder so weit. Stimmungsvolle Hallenfußball-Atmosphäre mit garantierter Hochspannung beim traditionellen Fußball-Turnier des SV Blau-Weiß Peters-hagen-Eggersdorf, dem 18. Giebelsee-Cup. Ab 14 Uhr vollziehen die Fußaller des Doppeldorfs mit ihren Gästen traditionell den offiziellen Start ins neue Fußball-Jahr. In der Giebelsee-Sporthalle in Petershagen wird an diesem Nachmittag der mittlerweile 18. Cup-Sieger ermittelt.

Eine Menge Rahmenprogramm

Das ehrenamtliche Organisations-Team der Abteilung Fußball der Blau-Weißen hat, wie schon in all den Jahren zuvor, erneut ein abwechslungsreiches sportliches Programm auf die Beine gestellt. Die Fans können sich auf spannende Turnier-Spiele und eine Fußball-Show mit zahlreichen Überraschungen freuen.

Der erste offizielle Anpfiff ertönt 14.30 Uhr. Nach zwölf Vorrundenspielen werden ab 17.45 Uhr die Endspiel-Gegner in den beiden Halbfinal-Partien ermittelt sowie in direkten Vergleichen die Plätze drei bis acht ausgespielt. Am Ende, zur großen feierlichen Siegerehrung, erhält nicht nur der Sieger seinen verdienten Lohn. Beim Giebelsee-Cup in Petershagen-Eggersdorf gibt es für alle acht Mannschaften Urkunden, Pokale und Preise. Zusätzlich werden traditionell auch der Torschützenkönig, der Beste Spieler und der Beste Torwart (beide nach Wahl der acht Trainer) ausgezeichnet.

Doch welche Teams sind neben dem blau-weißen Gastgeber, gleichzeitig Cup-Verteidiger, diesmal um den mittlerweile dritten Wanderpokal dabei? Fest zugesagt haben: Victoria Seelow (Oberliga Nord), Eintracht Mahlsdorf (Berlin-Liga), die TSG Einheit Bernau (Brandenburgliga), Grün-Weiß Ahrensfelde und der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf (beide Landesliga Nord), die SG Bruchmühle und die SG Müncheberg (beide Landesklasse Ost). Alle Trainer wollen ihr bestes Hallenfußball-Aufgebot präsentieren, um den Pokal für ein Jahr in die eigene Vereins-Vitrine zu stellen. Bisher gelang dies insgesamt acht Teams. Seit dem Turnierstart 2002 eroberte fünfmal der FC Strausberg (2003, 2004, 2008, 2009 und 2014) den Giebelsee-Cup, vier Pokalsiege gelangen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (2002, 2006, 2010 und 2019), dreimal durfte Eintracht Mahlsdorf (2013, 2016 und 2017) jubeln, 2007 gewann Germania Schöneiche den Pott, 2011 der MSV Rüdersdorf, 2012 Hertha 03 Zehlendorf, 2015 Victoria Seelow und 2018 Grün-Weiß Ahrensfelde.

Pokal Nummer eins wanderte 2008, nach dreimaligem Gewinn, Richtung Strausberg. Pokal Nummer zwei 2017 nach Mahlsdorf. Den aktuellen neuen dritten Pott sicherten sich bisher Grün-Weiß Ahrensfelde und Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf.

Die Staffel-Auslosung ergab für die Gruppe A: Es spielen der SV Victoria Seelow, BSV Eintracht Mahlsdorf, Grün-Weiß Ahrensfelde und die TSG Einheit Bernau. In der Gruppe B spielen der Cup-Verteidiger SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, SG Müncheberg und die SG Bruchmühle.

Hier noch etwas aus der Cup-Geschichte: Der Premieren-Giebelsee-Cup fand am 27. Dezember 2002 in der damals neu erbauten Giebelsee-Sporthalle in Petershagen-Eggersdorf statt. Nur im Jahr 2005 gab es dieses traditionelle Fußball-Turnier nicht, wegen der Umstellung von Dezember (Freitag-Abend) auf den ersten Januar-Sonnabend des neuen Jahres. Am 31. Dezember 2004 fand nach dem 3. Giebelsee-Cup die Silvesterfeier der blau-weißen Fußballer in der Petershagener Sporthalle statt. Seit dem 7. Cup wurde um den zweiten Wanderpokal gespielt. Der neue dritte Wander-Pokal wurde vom ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf, Olaf Borchardt, gestiftet. Beim 16. Giebelsee-Cup konnte mit Grün-Weiß Ahrensfelde erstmals ein Neuling auf Anhieb das Turnier gewinnen. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf gewann den 17. Giebelsee-Cup und ist somit der aktuelle Titelverteidiger. Auch diesmal, beim 18. Cup, wird mit der TSG Einheit Bernau ein Neuling am Start sein. Somit nahmen dann insgesamt 29 Mannschaften an diesem Fußball-Turnier teil. Immer mit dabei waren der Gastgeber und die SG Bruchmühle. Bisher fielen 1368 Tore bei allen 17 Turnieren. Das sind pro Turnier rund 80,5 Treffer. Das 500. Tor erzielte Norman Janke (Eintracht Mahlsdorf) beim 7. Giebelsee-Cup am 3. Januar 2009. Das 1000. Cup-Tor schoss Lars Finow von der SG Bruchmühle.

Blaufuchs wird erwartet

Erstmals präsentierte sich zum 15. Cup das neue blau-weiße Fußball-Maskottchen der "Blaufuchs" dem Publikum in der Giebelseehalle. Auch in diesem Jahr werden wieder einige auserwählte Torschützen mit "Shell-Preisen" der Tankstellen von Frank Muschick prämiert. Tradition sind die stets besonderen Staffel-Auslosungen im Vorfeld, die sportlich-musikalischen Show-Darbietungen und Überraschungen zwischen und mitten des Turniers.