Fürstenwalde Nach Yasar Can Cinar, der vor einer Woche den FSV Union verlassen hatte, vermeldet der Fußball-Regionalligist nun den zweiten Abgang in der Winterpause. Jason Rupp hat seinen Vertrag beendet und beginnt ab März eine Ausbildung bei der Polizei. "Wir danken Jason für sein Engagement und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner beruflichen Laufbahn", sagte Union-Pressesprecher Mitsch Rieckmann.

2018 wechselte der Angreifer von den A-Junioren des FC Hansa Rostock an die Spree. Insgesamt kam der jetzt 20-Jährige auf 21 Einsätze in der Regionalliga Nordost und erzielte dabei drei Tore. Zwölfmal lief er für die zweite Mannschaft des FSV Union in der Landesliga Süd auf (8 Tore). Ebenso kam er auf vier Landespokaleinsätze.