Markus Kluge

Linum (MOZ) Die Schützengilde in Linum darf sich seit Kurzem mit dem Titel "Immaterielles Kulturerbe" schmücken. Ausgezeichnet wurde sie damit vom Brandenburgischen Schützenbund. Dem Schützenwesen in Deutschland ist 2015 der Titel von der UNESCO-Kommission verliehen worden. Als immaterielles Kulturerbe werden Dinge angesehen, die von Wissen oder Können getragen werden, die Identität vermitteln und das gesellschaftliche Zusammenleben prägen. Gleichzeitig werde damit auch dazu beigetragen, Traditionen zu erhalten. Dazu zählen in Deutschland zudem die Genossenschaften und die Falknerei. Die UNESCO sieht das Schützenwesen als "einen wichtigen, historisch gewachsenen und lebendigen Teil lokal-regionaler Identität" an.

Die Geschichte der Linumer Schützengilde, die sich nach der Wende neu gründete, reicht zurück bis 1926. Heute zählt der Verein laut Vorstandsmitglied Rainer Witte rund 50 Mitglieder. Besonders beliebt ist die "Historische Abteilung" mit Preußischen Salutschützen samt Perkussionvorderladergewehren und Kanonen. Die präsentieren sich nicht nur bei anderen Vereinen. Zuletzt waren sie auch am Umzug zum Fontane-Jubiläum durch Neuruppin beteiligt. Mit einem Preis oder Ähnlichem ist die Auszeichnung nicht verbunden. Die Linumer haben für ihren Vereinssitz ein Schild erhalten und dürfen mit Kulturerbe-Logo für sich werben und dessen positives Image für sich nutzen.