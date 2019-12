Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) war im zurückliegenden Jahr die Genehmigung des Doppelhaushalts durch das Land besonders wichtig. "Die Stadt ist damit handlungsfähig", betont Wilke. Am meisten geärgert habe er sich über den rauen Umgangston – nicht nur in Frankfurt. Menschen stellten immer weniger Fragen, sondern erlaubten sich gleich Urteile. "Und wenn Gutes passiert, ist die Reaktion in sozialen Netzwerken schnell: Warum habe ich nichts Gutes abbekommen?", sagt er. Diese zunehmende Selbsfixierung bereite ihm Sorge.

In einem Interview in der Stadtbotenausgabe am Donnerstag antwortet René Wilke unter anderem zu Fragen der Rolle der Parteien in der Stadtpolitik, der Neubesetzung der Stelle des Baudezernenten, zum Frankfurter Wohnungsmarkt und zur Zukunft des Messegeländes.