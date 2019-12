Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Zum 1. Januar erhöht die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH (SRS) nach fünf Jahren einzelne Fahrpreise in ihrem Haustarif. Manche Einzelfahrscheine werden um zehn Cent teurer, einige Zehnerkarten um bis zu einen Euro. Neu ist, dass es künftig einen gemeinsamen Tarif mit der Woltersdorfer Straßenbahn gibt, so dass auch dort dann günstigere Zehnerkarten gelten.

In der Gesellschafterversammlung hatten die Gemeinden Schöneiche und Rüdersdorf, initiiert von den Linken, gegen die Preiserhöhung gestimmt, sich aber nicht durchsetzen können. Die Preisanhebung bei der SRS erfolgt zeitgleich mit einer beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Bereits gekaufte Fahrscheine behalten laut SRS noch 14 Tage ihre Gültigkeit und könnten zudem binnen 14 Tagen umgetauscht werden.

Mehr Fahrten zu Silvester

Zudem machte das Unternehmen auf seinen Sonderfahrplan zum Jahreswechsel aufmerksam. Am 31. Dezember fährt die Tram 88 wie wochentags bis 23.34 Uhr ab Berlin-Friedrichshagen im Halbstundentakt. In der Silvesternacht verkehrt die Straßenbahn stündlich und ohne Unterbrechung durch bis zum Neujahrsmorgen. Ab Friedrichshagen starten die Zusatzfahrten um 0.34 Uhr, 1.34 Uhr und um 2.34 Uhr, ab Alt-Rüdersdorf um 0.03 Uhr, 1.03 Uhr, 2.03 Uhr und 3.03 Uhr. Am 1. Januar fährt die Linie dann nach dem Sonntagsfahrplan.