Ingo Mikat

Lietzen (MOZ) Beim traditionellen Weihnachtskonzert in Lietzen blieb wie schon in zahlreichen Vorjahren erneut kein Platz in der Kirche unbesetzt. Jung und Alt freuten sich am Sonnabend auf den Auftritt des Lietzener Kirchenchors unter der bewährten Leitung von Barbara Krüger und die Musik des örtlichen Blockflötenchors. Nach der Eröffnung des Konzertes durch Barbara Krüger erklang das Lied "Hosianna, dem Sohn Davids". Es folgte ein Block christlicher Chorwerke, die – wie die Chorleiterin vermittelte – mit ihren Texten voller Zuversicht und Vertrauen in der Adventszeit auf das Weihnachtsfest einstimmen. Besonders dynamisch und gefühlvoll interpretierte der Chor "Es ist ein Ros entsprungen". Zudem begeisterte der über fünf Jahrzehnte bestehende Lietzener Kirchenchor immer wieder mit faszinierendem Satzgesang.

Großen Beifall erhielt Elaine Streiter für ein Altflötensolo. Nach einem vom Blockflötenchor gestalteten Programmblock intonierte der Chor gemeinsam mit allen Konzertgästen "Oh, du fröhliche". Das Programm beendete eine große Weihnachtskantate des Chores mit instrumentaler Begleitung.