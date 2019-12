Spektakulär: Wilmersdorfs Alexander Wenzel versucht mit großem Einsatz, Penkuns Pawel Lisowski am Abschluss zu hindern (Szene aus der Vorrundenpartie, welche die Vorpommern mit 4:1 gewannen). © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die Halbfinals waren die fußballerischen Highlights vor rund 850 Zuschauern in der wieder bestens besuchten Neue-Zeit- Sporthalle. Zunächst drehte Landesligist FC Schwedt gegen den Schönower SV einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Erfolg, dann entschied der VfB Gramzow das spannende Duell mit dem Meck- Pomm-Landesligateam vom Penkuner SV mit 3:2 für sich.

72 Tore, eine Menge Spannung, teilweise Hektik, aber häufig auch nur durchschnittliches Niveau war beim wichtigsten Hallenturnier des Fußballkreises Uckermark in diesem Winter zu erleben. Vorrundenauslosung und -spielplan hatten ergeben, dass es die letztjährige Finalansetzung diesmal bereits im zweiten Gruppenspiel als Neuauflage gab.

Neunmetertor zum Ausgleich

Mehr "Feuer" als einem solchen Event gut tut, brachten der VfB Gramzow und der FC Schwedt in diese Partie – Schwerstarbeit für den jungen Referee Niklas Wiese, um die Gemüter zu besänftigen. Eine Torwarteinlage eines Spielers und eine Spielverzögerung brachten die Oderstädter nach Marcel Freitags 1:0-Führungstor später in doppelte Unterzahl. Der Ausgleich fiel durch Marcel Blumes verwandelten Strafstoß. 1:1. Wie vor einem Jahr in den zwölf Finalminuten.

Der erneute Endspieleinzug rückte für den VfB in weite Ferne, als er seine zweite Partie gegen die Gartzer verlor. Da diese aber zum Auftakt gegen Dähn-Ligist SV Pinnow patzten und letztlich dem FC Schwedt klar unterlagen, durfte der Cupverteidiger nach dem 5:0 gegen Pinnow doch den Halbfinalplatz einnehmen.

In Staffel B waren dagegen eindeutigere Fronten zu erkennen: Penkuner SV und Schönower SV marschierten in die Vorschlussrunde, weil sie den Angermünder FC und Kreisoberligist SVU Wilmersdorf (amtierender Hallen- Kreismeister) jeweils besiegten und gegeneinander ein unspektakuläres 1:1 erspielten. Um ein Tor besser in der Tordifferenz war schließlich der Landesligist aus dem Nachbar-Bundesland, der es dadurch im Halbfinale mit dem Pokalverteidiger zu tun bekam.

Gramzower Distanzschüsse

Zunächst aber gab es das wohl spektakulärste Match dieses Nachmittags: Zur Hälfte der zwölfminütigen Spielzeit hatte der Schönower SV durch den später zum besten Torschützen gekürten Neuzugang Christian Freudenberg sowie Felix Seidel und Dogan-Marcel Böttcher eine 3:0-Führung (!) gegen den FC Schwedt vorgelegt, der nach 2016 endlich einmal wieder seine Vorherrschaft bei diesem Uckermark-Turnier unter Beweis stellen wollte. Die Oderstädter verdienten sich mit einer starken Aufholjagd den Respekt der Fußballfans: Binnen 150 Sekunden gelang der 3:3-Ausgleich, in der Schlussminute schoss Michal Adamczak sein Team dann sogar noch ins Endspiel.

Das dann nochmals das Aufeinandertreffen mit dem VfB Gramzow brachte, der die Penkuner mit drei Treffern durch Distanzschüsse aus den Endspielträumen riss. Der PSV konnte sich danach für das "kleine Finale" nicht mehr so recht motivieren und unterlag den Schönowern mit 1:5.

Wesentlich fairer, aber nicht weniger spannend als die Gruppenpartie gegeneinander, verlief dann das Finale zwischen den Schwedtern und den Gramzowern – es brachte das dritte 1:1 nach Vorjahresendspiel und Vorrundenbegegnung. Und wie vor zwölf Monaten gewann der VfB erneut das Neunmeterduell. Der Held des Spektakels: Torwart-Oldie Alexander Odenkirchen, der zwei FCS-Versuche parierte. Der Cup war verteidigt, Fans und Mannschaft feierten ausgelassen.