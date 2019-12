Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Brandenburgischen Viertel wird dafür gesorgt, dass die neue Bücherbox auf dem Potsdamer Platz die Knallerei vor, zu und nach Silvester möglichst unbeschadet übersteht. "Ich habe vom Quartiersmanagement ein Schloss und einen Schlüssel bekommen und werde die umgewidmete Telefonzelle und deren Inhalt rechtzeitig vor Vandalismus schützen", kündigt Mascha Hess vom Sprecherrat für das als sozialer Brennpunkt geltende Wohngebiet in einer E-Mail an Carsten Zinn an. Der fraktionslose Stadtverordnete hatte in der letzten Parlamentssitzung für 2019 massive Bedenken gegen den Standort der Bücherbox angemeldet und erklärt, dass Eberswalde keine zweite Finower Jugendhütte brauche. Der überdachte Treffpunkt auf dem Spielplatz an der Grundschule ist umstritten, weil Anwohner unter Alkohol- und Drogenexzessen sowie Lärmbelästigungen durch einige wenige Jugendliche klagen.

Vor den Stadtverordneten hatte Eberswaldes Bildungsdezernent Jan König betont, dass die Bücherzelle auf Probe aufgestellt worden sei. "In einem halben Jahr werden wir Bilanz ziehen", stellte er in Aussicht.