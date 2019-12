MOZ

Biesenthal (MOZ) Mit zwei besonderen Musikern startet die Konzertreihe "entgleisungen#8" des Kulturbahnhofs Biesenthal in das neue Jahr. Am 19. Januar sind um 16 Uhr mit der 71-jährigen Stella Chiweshe Simbabwes international produktivste Interpretin und der Berliner Ansgar Wilken zu Gast. Stella Chiweshes war bereits in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ein Star. Ihre traditionelle Mbira-Musik bezeichnet sowohl das Instrument als auch den musikalischen Stil. Auch wenn es um sie etwas ruhiger wurde, so ist sie noch immer eine atemberaubend kraftvolle und inspirierte Musikerin. Die Mbira-Musik gilt als Medium, um Kontakt mit den Geistern der verstorbenen Vorfahren aufzunehmen und eine Gemeinschaft unter den Zuhörern zu schaffen. Im September 2018 veröffentlichte Glitterbeat ihr lang erwartetes neues Album "Kasahwa", eine Sammlung ihrer frühen afrikanischen Singles.

Im Mai 2018 spielte Ansgar Wilken während einer Ausstellung der Bremer Galerie "Herold" in einem Industriegebäude auf einer Treppe mit Schlagzeugbesen, Kehrblech, Gong und Aschenbecher die "Herold Tapes" ein. Der natürliche Hall des Gebäudes war am Ende ebenso maßgeblich für die Aufnahme wie das Rumpeln, das ansässige junge Künstler mit Müllelementen verursachten. Jetzt ist Ansgar Wilken bei den "entgleisungen#8" zu erleben.

Karten können unter info@bahnhof-biesenthal.de bestellt werden. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro.