Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Dass zwischen den Jahren die Besucherreihen etwas spärlicher besetzt sind, haben die Guten-Morgen-Eberswalde-Macher um den Kulturermöglicher Udo Muszynski schon häufiger erlebt. Schließlich gibt es die Erfolgsreihe, die zu Ostern 2020 ihre 666. Ausgabe feiern kann, bereits seit dem 14. Juli 2007. An jedem Sonnabend ab 10.30 Uhr werden seither bei freiem Eintritt, zumeist im Paul-Wunderlich-Haus oder auf dem Marktplatz, Konzerte, Theater und Lesungen dargeboten. Ab und zu flimmern auch Filme über die Leinwand. "Letzteres ist gerade zum Jahreswechsel fast schon zur guten Tradition geworden", sagte Udo Muszynski am Sonnabend, bevor das von 1972 stammende, in der Tschechoslowakei gedrehte Märchen "Das Mädchen auf dem Besenstil" gezeigt wurde. Für die Geschichte der Junghexe Saxana, die vielleicht als große Schwester von Bibi Blocksberg und Harry Potter durchgehen könnte, haben sich nur etwas mehr als 50 überwiegend ältere Besucher interessiert. Das Publikum hatte seine Freude an dem feinen Humor und den charmant-altmodischen Tricks des Films, der Saxanas Verwandlung von einer Hexe zu einer jungen Frau aufzeigt, die für ihre große Liebe Honza auf Unsterblichkeit und Zauberkraft verzichtet.

Abwechslung bleibt bei Guten-Morgen-Eberswalde auch im ersten Monat des neuen Jahres Trumpf: Am 4. Januar ist erstmals das Amai-Figurentheater in der wunderbaren Kultureihe zu erleben – mit dem für Kinder ab drei Jahre geeigneten Stück "Pappelapapp", in dem auch Kartons zum Einsatz kommen. Am 11. Januar spielen Igor Prado und Raphael Wressnig Soul, Rhythm & Blues und Funk. Am 18. Januar liest Jochen Schmidt aus "Gebrauchsanweisung fürs Laufen". Und am 25. Januar stellt sich die Tanzabteilung des SV Stahl Finow vor. Los geht es wie stets um 10.30 Uhr.

Spenden für Guten-Morgen sind und bleiben erwünscht.