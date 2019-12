MOZ

Schwedt Ganz von der Rolle war offensichtlich ein junger Mann, der mit Gewalt versuchte, die Wohnungstür einer Bekannten in einem Mehrfamilienhaus einzutreten. Die Frau wollte ihn nicht in die Wohnung lassen. Nachbarn alarmierten durch die abendliche Störung die Polizei, doch bis zum Eintreffen der Beamten eskalierte die Situation weiter. Der Störenfried legte sich mit Jugendlichen auf der Straße an, es kam zur Schlägerei und zu weiteren Sachschäden auf dem Anwesen des Grundstückes. Als die Polizeibeamten eintrafen und den Mann zur Blutentnahme mitnehmen wollten, weil er unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw gefahren war, beleidigte er die Beamten unter anderem als "Drecksbullen" und "Idiotenbullen".

Er musste zeitweise sogar fixiert werden, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Fahren unter Alkohol musste er sich vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes verantworten.

Zeugen müssen Strafe zahlen

Die Verhandlung war langwierig. Zwei Fortsetzungstermine mussten angesetzt werden, da einige Zeugen einfach die Ladung zum Haupttermin ignorierten. Sie wurden mit Ordnungsgeldern in Höhe von jeweils 150 Euro bestraft und die polizeiliche Vorführung der Zeugen angeordnet.

Die Sachbeschädigung bei der Randale im Haus und auf dem Gelände, wobei die Wohnungstür und der Zaun in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt wurden, waren eindeutig. Auch die Beleidigungen gegenüber den Beamten gab der Angeklagte zu. Er war damals sehr aufgebracht und stand unter Alkoholeinfluss, gab er an. Dafür entschuldigte er sich bei den Polizeibeamten nach deren Zeugenaussagen. Doch eine Körperverletzung war dem Mann nicht nachzuweisen, denn die Jugendlichen hätten mit der Schlägerei begonnen, den Angeklagten zeitweise sogar gefesselt. Polizeiliche Ermittlungen dazu laufen.

Wegen zweifacher Sachbeschädigung und Beleidigung sowie einer Trunkenheitsfahrt wurde der Angeklagte vom Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro verurteilt. Der Führerschein ist eingezogen worden und eine Sperrfrist von acht Monaten für die Neuerteilung wurde verhängt.

Vom Vorwurf der Körperverletzung wurde der Mann freigesprochen.