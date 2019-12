Jürgen Rammelt

Rheinsberg Das Rheinsberger Absolvententreffen hat eine lange Tradition. Seit den 90er-Jahren treffen sich die Schüler des einstigen Gymnasiums, mittlerweile im Seepavillon. Der Tag des Treffens am 27. Dezember war einst bewusst gewählt worden: Gerade zu Weihnachten kommen viele zu Verwandtschaftsbesuchen an den Ort ihrer Schulzeit zurück.

Doch in diesem Jahr zog es nur wenige zu der vom Förderverein organisierten und öffentlich bekanntgegebenen Veranstaltung. Mit Clemens und Maren Kuhne sowie Henning Kurzke kamen lediglich drei ehemalige Pennäler. Aber auch die Lehrerschaft war schwach vertreten. Nur Gudrun Kurzke, die auch Vorsitzende des Schulfördervereins ist, und Hartmut Richter hatten sich auf den Weg zum Ufer des Grienericksees begeben. Während der 85-jährige Hartmut Richter lange als Mathematik- und Physiklehrer an der Heinrich-Rau-Schule unterrichtete, hatte Gudrun Kurzke viele Gründe am Treffen teilzunehmen. Zum Einen war sie selbst Schülerin in Rheinsberg, legte 1980 ihr Abitur ab, zum Anderen ist sie dort noch heute als Lehrerin tätig. Und auch ihre Kinder haben allesamt an dieser Schule ihr Abitur gemacht.

Aber bei diesen fünf Teilnehmern sollte es nicht bleiben. Mit Carina Halbeck und Regine Pagel gesellten sich wenig später noch zwei junge Frauen zur illustren Runde, zu später Stunde kamen weitere Schüler hinzu. An Gesprächsstoff fehlte es an dem Abend nicht. So berichteten Carina Halbeck und Regine Pagel, dass sie nach dem Abitur 2002 in Wismar studierten und den Abschluss als Diplom-Betriebswirtinnen in der Tasche haben. Beide wohnen und arbeiten heute in Berlin. Aus Berlin kamen auch Maren und Clemens Kuhne. Maren Kuhne, die aus Lindow stammt, und der gebürtige Rheinsberger, hatten ihre Liebe 1997 auf der Abi-Abschlussfahrt entdeckt, die nach Budapest führte. Nach dem Studium der Biologie und Politwissenschaften haben beide promoviert und eine Familie gegründet. Ihre Kinder sind inzwischen 15, 12 und neun Jahre alt.

Hartmut Richter erinnerte immer wieder an seine aktive Zeit als Lehrer. Man merkte es ihm an, dass es für ihn eine Freude ist, an dem Treffen teilzunehmen. Er sprach über die Veränderungen in der Schullandschaft und bedauerte ausdrücklich, dass es seit 2007 in Rheinsberg keine gymnasiale Oberstufe mehr gibt. Der Rentner schilderte, dass er sich sehr für den Werdegang seiner ehemaligen Schüler interessiert und es ihm immer eine besondere Ehre und Freude ist, wenn er auf der Straße angesprochen wird oder gar Post von ehemaligen Schülern erhält.