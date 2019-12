Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Der erste große Ansturm war am Sonnabendvormittag um 10 Uhr. Seit dem 28. Dezember können sich Fans des gepflegten Feuerwerks endlich mit dem begehrten Knallzeug eindecken und die Scheine auf den Ladentisch hauen, um es später krachen zu lassen.

Der real-Markt im Schwedter Oder-Center hat dafür eine kleine Boutique im Eingangsbereich aufgebaut, in der zwei Mitarbeiterinnen ausschließlich für den Verkauf der Pyrotechnik zuständig sind. Offenbar stand das Ergattern der Böller gleich als erstes auf der To-Do-Liste, denn die Verkäuferinnen hatten schon vor dem Mittag reichlich zu tun.

"Die ‚Profis’ kommen immer schon am ersten Tag, da die begehrten Batteriefeuerwerke schnell weg sind", erklärt die stellvertretende Marktleiterin Doreen Krasa. Im Schnitt geben die Schwedter rund 50 Euro für das Knallen in der Silvesternacht aus, lautet die Schätzung der Verkäuferinnen.

Feuerwerk bald out?

Die Mitarbeiter mussten für den Verkauf eine spezielle Schulung absolvieren, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Denn für die hoch entzündliche Ware gelten andere Umgangsbestimmungen als etwa für Käse oder Wurst. So erklärt Krasa, dass maximal 70 Kilo Sprengstoff in einem Verkaufsraum beisammen sein darf. Das gleiche gilt im Lager, wo die Ware in einem Container mit extra Sicherheitsschloss verwahrt wird. Auch mit der Feuerwehr musste der Einkaufsmarkt Rücksprache halten. Außerdem fallen viele der Böller in die Kategorie F2 und sind erst ab 18 Jahren erwerbbar, weshalb die Verkäuferinnen das Alter kontrollieren müssen.

Krasa empfiehlt allen "Pyromanen", in der Silvesternacht einen kleinen Feuerlöscher bereitzustellen, immer Abstand zu den Gebäuden zu halten und Raketen in einer leeren Flasche zu zünden. Die Käufer erhalten auf Wunsch ein Informationsblatt der Polizei, das auch in englischer und arabischer Sprache bereitliegt.

In diesem Jahr haben einige Einzelhandelsketten den Feuerwerksverkauf ausgesetzt. Darunter der Obi-Baumarkt in Schwedt. Denn der Brauch, es in der Silvesternacht krachen zu lassen, um böse Geister zu vertreiben, steht zunehmend unter Kritik. Gegner werfen der Böllerei vor, die Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel erheblich ansteigen zu lassen und dadurch etwa Asthmatiker zu gefährden. Zudem würden Haus- und Wildtiere unnötigerweise verängstigt. "Auch wir haben uns darüber unterhalten", erklärt "Vize"-Marktleiterin Krasa, doch dieses Jahr habe man sich noch für den Verkauf entschieden.

Die Angebotsmenge wurde erst einmal so belassen. Wie es wiederum 2020 aussehen wird, könne sie noch nicht sagen: "In diesem Jahr beobachten wir noch, wie es läuft und schauen dann, wo die Reise hingeht."