Olav Schröder

Bernau (MOZ) Das beliebte Sommertheater der Frakima-Theatergruppe wird es zwar auch im neuen Jahr geben, allerdings in einem kleineren Format. Der Kulturhof an der Breitscheidstraße in Bernau, dem angestammten Domizil der Frakima, wird umgebaut. Der Treff 23 und die Stadtbibliothek werden miteinander verbunden. Anschließend, sagt Bernaus Kulturamtsleiter Christian Schwerdtner, werden dann auch die baulichen Voraussetzungen für eine engere Kooperation von Bibliothek, Treff 23 und Frakima geschaffen sein.

Doch bis es soweit ist, gibt es einschneidende Einschränkungen. So steht der Treff 23 für die Zeit des Umbaus bekanntlich nicht zur Verfügung. Betroffen ist aber auch die Frakima im Vorderhaus des Kulturhofes. Denn erst 2021 werden die Außenanlagen – dann allerdings mit neuem Zuschnitt – so hergestellt sein, dass die Aufführungen des Sommertheaters wieder als Freiluftveranstaltungen möglich sind.

Der kleine Prinz

2020 wird es ein "Kammertheater" geben, wie Frakima-Leiterin Anja Schreier sagt. Das heißt, die Inszenierungen von Angelica Bennert und den ambitionierten Freizeit-Schhauspielern werden im Haus stattfinden: Der zur Verfügung stehende Raum bietet gerade einmal 40 Plätze.

Nicht nur im räumlichen Sinne wird es eine abgespeckte Version geben. Nach der zurückliegenden Saison pausieren mehr Schauspieler als dies üblicherweise der Fall ist. Die beiden Gruppen für die jüngeren und älteren Darsteller wurden zusammengelegt. Bis zu einer Größe von etwa zwölf Schauspielern sei das noch sinnvoll möglich, sagt Anja Schreier. Darüber hinaus würden insbesondere die Proben zunehmend schwieriger.

Die erste für das neue Stück fand bereits am 21. November statt. Zum 120. Geburtstag des Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry steht Angelica Bennerts Inszenierung seines Buch "Der kleine Prinz" auf dem Spielplan. Die Premiere wird am 21. August um 19.30 Uhr sein. Karten können unter frakima@bernau-bei-berlin.de bereits bestellt werden. Im August folgen drei weitere Aufführungen, im November noch zwei. Da sie alle wetterunabhängig im Haus über die Bühne gehen, wurde das Sommertheater 2020 bis in den Herbst gestreckt, um auch der Schauspielgruppe etwas Zeit zu verschaffen. Von dem Umzug an einen anderen Open-Air-Aufführungssort sei man wegen des Wetter-Risikos abgekommen, so Anja Schreier. Denn der Vorteil des Kulturhofs, dass bei Regen eine kurzfristige Verlegung des Sommertheaters in die Innenräume möglich ist, sei andernorts nicht gegeben.

Nach der Neugestaltung soll auch dies wieder möglich sein. Christian Schwerdtner hofft, dass der Umbau der Gebäude zum Winter 2020 und die Gestaltung der Außenanlagen 2021 rechtzeitig fertig werden. Für die Schauspieler wird eine Bühne angelegt. Ein "Heckentheater" mit entsprechender Kulisse und vor allem mit einer geeigneten Fläche für die Bestuhlung ist geplant. Schauspieler und Besucher sollen, so das Versprechen, "den Kulturhof ganz neu entdecken können".