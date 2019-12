Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Der zwölfte Schwedter Mietspiegel wird im Januar veröffentlicht. In der Übersicht sind die durchschnittlich gezahlten Mieten für nicht preisgebundene Wohnungen gelistet. Aufgeschlüsselt ist der Mietspiegel nach Wohnungstypen, die durch ihre Ausstattung und Beschaffenheit vergleichbar sind. Der Mietspiegel ist ein Instrument, das Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Wohnungsmarkt schafft. So hilft die Kenntnis der ortsüblichen Vergleichsmieten den Mietern, eventuell angekündigte Mieterhöhungen für ihre bestehenden Mietverträge zu prüfen. Für Vermieter ist der Mietspiegel eine Unterstützung, die Rechtmäßigkeit ihrer Mietpreise sicherzustellen. So können viele Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.

An der Erstellung des Mietspiegels wirkten die Vertreter folgender Stellen mit: Stadt Schwedt, Wohnbauten GmbH, Wohnungsbaugenossenschaft, Mieterverein Prenzlau, Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Uckermark und die städtische Datenschutzbeauftragte. Die Übersicht gilt ab dem 1. Januar. Die Mieterzeitschriften der Wobag und der Wohnbauten GmbH werden den Mietspiegel abdrucken. Auch im Prenzlauer Mieterverein ist der Mietspiegel in Druckform erhältlich. Digital kann der Mietspiegel auf der Website der Stadt Schwedt ab Januar eingesehen werden.

Digitalfassung Mietspiegelwww.schwedt.eu (Bauen u. Wohnen)