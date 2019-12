Manuela Bohm

Milower Land (MOZ) "Seit es den Seniorenbeirat gibt, sind viele Aktivitäten in der Gemeinde geboten, wie beispielsweise das Männerfrühstück", findet Gemeindebürgermeister Felix Menzel (SPD) Worte des Dankes dafür, dass sich die Mitglieder des Seniorenbeirats bereit erklärten, weiter zu arbeiten. Zwei Mitglieder wurden als neue stellvertretende Vorsitzende gewählt: Gisela Sattelkau und Renate Primer. Sie stehen der Vorsitzenden, Gabriele Linke, zur Seite, wie es auch Schatzmeisterin Renate Schatte und Martina Marx machen.

Das Gremium ist seit seiner Gründung gewachsen. Sechs Mitglieder brachte Ines Neidt zusammen. Sie initiierte den Seniorenbeirat innerhalb des Modellprojekts zur Senkung der Pflegeprävalenz im Milower Land. Nun wirken 14 Senioren in dem Beirat mit. Fast aus jedem Ort der Gemeinde gebe es so einen Ansprechpartner, der Verbindung zwischen den Menschen vor Ort und dem Beirat ist. "So kann sich jeder einbringen und sagen, was er möchte", so Felix Menzel.

Durch den Seniorenbeirat entwickelten sich in der Gemeinde Angebote, wie das genannte Männerfühstück - bereits in mehreren Orten angeboten -, der Mittagstisch in Milow und Nitzahn, Kaffeeklatsch in Großwudicke, Spielenachmittage, verschiedene Sportangebote und die Kooperationen mit den Grundschulen in Milow und Großwudicke. Auch innerhalb der Seniorenwoche entwickelte der Beirat Angebote für ältere Menschen vor Ort.