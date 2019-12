Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) In den Ferien zum Jahreswechsel werden oft Reisepläne geschmiedet. "Viele Familien nutzen die Zeit über die Feiertage, um gemeinsam zu überlegen, was sie im nächsten Urlaub unternehmen wollen", bestätigt Marco Kehring im Reisebüro in Seelow. Dass er Reiseverkehrskaufmann gelernt habe, sei eher Zufall gewesen, erzählt er. Doch Fernweh habe er schon als Kind gehabt. "Durch Opas Bücher, Jack London und so."

Wohl auch deshalb fliegt der Frankfurter selbst gern nach Kanada. "Um den Kopf frei zu bekommen", wie er sagt. Wohin es ihn dann genau zieht, verrät der 43-Jährige allerdings nicht. "Das Land ist groß genug, um noch viele neue Ziele zu finden", entgegnet er und ergänzt, dass heute fast jeder Traum realisierbar sei. Wenn auch nicht immer gleich, so meist doch, wenn man dafür spart.

Persönlicher Kontakt gewünscht

Und wohin zieht es nun die Oderbrücher? Was ist zum Beispiel mit seinem Favoriten Nordamerika? "Früher waren dort eher Gruppenreisen gefragt, heute kommen verstärkt Selbstfahrer, die Mietwagen und Hotelübernachtungen benötigen", berichtet Kehring. Wohnmobile seien dagegen sehr selten gewünscht. Der Kundenstamm des Reisebüros reiche allerdings über Frankfurt hinaus und auch bis in den Speckgürtel von Berlin hinein. Der persönliche Kontakt zu den Beratern sei vielen Menschen noch immer wichtig.

Wobei Anspruch und Wirklichkeit bei den Vorstellungen mitunter weit auseinander liegen. Nicht nur aus finanzieller Sicht. Aber manchmal spiele auch das Geld plötzlich eine viel kleinere Rolle als gedacht, bringt Kehring die Bequemlichkeit ins Spiel. So könnten Kunden mitunter wirklich sparen, wenn sie etwas flexibler wären und zum Beispiel nicht von Berlin aus fliegen.

Chefin Annette Umlauff, an diesem Tag nicht im Dienst, hatte nach der Anfrage dieser Zeitung jedoch zusammengetragen, wohin es Kunden über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zieht: auf die Kanarischen Inseln – Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura – sowie nach Ägypten ans Rote Meer. Kreuzfahrten unter anderem in den Arabischen Emiraten und in der Karibik stehen ebenso auf der Liste wie Marokko und Madeira sowie Deutschland ganz allgemein.

Was ist mit Skiurlaub? "Der läuft hier nicht", meint Marco Kehring und verweist auf die teils fehlende Schneesicherheit, Buchungen für das nächste Jahr oft noch vor Ort, aber auch darauf, dass es für Familien eher die Ausnahme sei, in diesen Tagen zu verreisen. So gesehen würde sich an den Reisezielen für die Winter- und Osterferien nicht viel ändern. Für die nächsten Sommerferien seien unterdessen die griechischen Inseln, also Korfu, Kreta, Kos und Rhodos, sowie die Algarve in Portugal bereits gefragt. Bei Letzterer würden häufig Ferienwohnungen oder Hotels mit Frühstück gebucht. "Also kein Cluburlaub, sondern eher etwas für Unternehmungslustige", sagt Kehring. Die Türkei und Ägypten seien preislich immer dabei, Italien ebenfalls ein beliebtes Ziel. Vor allem die Mittelmeerinsel Sardinien liege da im Trend.

Dass in Thailand dann Regenzeit ist, störe meist nicht. Koh-Samui zum Beispiel habe ein recht stabiles Mikroklima. Hinzu komme die Ostseeküste hoch und runter, sowohl in Polen als auch in Deutschland. Kroatien und Montenegro nennt er in einem Atemzug, dazu Bulgarien, wo der Urlaub oft kostengünstiger sei. Aktivreisen, darunter Wanderurlaube, und Kleingruppenreisen würden ebenfalls gut nachgefragt. Genauso wie Urlaube in Skandinavien, Irland, Schottland und Island.

Auch individuelle Anfragen

Bei Kreuzfahrten stünden verstärkt Flusskreuzfahrten im Mittelpunkt. "Die sind je nach Schiff eben nicht nur etwas für Ältere", sagt Marco Kehring und lässt Visaerleichterungen für St. Petersburg und Kaliningrad (Königsberg) nicht unerwähnt. Heimwehtouristen gebe es allerdings kaum noch.

Kollegin Anja Pfeiffer ist gerade dabei, eine Rundreise durch Hawai zusammenzustellen. Solche individuellen Anfragen gebe es immer wieder mal, darunter auch für Australien oder Alaska. Sie selbst, so erzählt sie, schwankt unterdessen noch, was sie anlässlich ihres nächsten runden Geburtstages unternehmen will. "Ich mag ja Afrika sehr, aber eine Kreuzfahrt wäre ebenfalls ganz schön", meint die 48-Jährige, die in Friedrichsaue zu Hause ist.