Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Theodor Fontane ist für Volker Panecke nicht irgendwer. Schon seit seiner frühen Kindheit fühlt er sich dem Dichter verbunden. "Was zum Beispiel schon damit zu tun hat, dass meine Mutter am 30. Dezember Geburtstag hatte", so Volker Panecke. Genau wie Theodor Fontane. Auch die "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" – noch mit Jugendstil-Cover auf den Bänden – standen natürlich im Regal der Familie des Bad Freienwalder Schulleiters. In Bollersdorf geboren, kam Panecke als Junge mit seiner Familie nach Bad Freienwalde. Und blieb der Stadt sein ganzes Leben verbunden. Genau wie dem Dichter.

In der gleichnamigen Schule wurde der damals Sechsjährige 1955 eingeschult. "In Heimatkunde hat mich die Geschichte der Hechtreißer besonders fasziniert", erinnert sich Volker Panecke an weitere Begegnungen mit Theodor Fontane. "Auch hat mein Großvater, der viel auswendig konnte, bei Spaziergängen immer wieder Fontane rezitiert." Waren es erst die spannenden Geschichten, so fasziniert Volker Panecke später auch die Sprache, die der große brandenburgische Dichter verwandte. "Ich war nahezu der Einzige in der Klasse, der Spaß an der Lektüre von Effi Briest hatte", erinnert sich Panecke lachend. "Ich habe das weniger als Schulstunden denn als Unterhaltung verstanden."

Nach seinem Studium der Geschichte und Kunstgeschichte findet Volker Panecke den Einstieg in den Journalismus. Beim Berliner Verlag wird er tätig. Nach der Wende ist er als Reise-Journalist auch im Oderbruch unterwegs. Und das Schreiben liegt ihm bis heute am Herzen. Genau wie der Dichter Fontane. Folgerichtig beschäftigt sich auch sein jüngstes Buch mit dem Literaten. Mit Helmut Otto aus Schiffmühle und Ernst-Otto Denk hatte er sich schon dem Leben und Schicksal des Dichtervater Louis Henri 2016 gewidmet. "Mit Theodor Fontane durch Brandenburg" erschien 2019 und ist ein literarischer Reiseführer aus dem Findling-Verlag. Illustriert mit 150 Aquarellen von Jürgen Malik, die das Buch zu etwas ganz Besonderem machen. "Womit kann man Fontane und den Menschen im Jubiläumsjahr einen Gefallen tun?", fragte sich der Autor im Vorfeld. Und beschrieb dann zwischen Januar 2018 und Januar 2019 über 300 Seiten mit 33 Geschichten, die Lust auf Fontane machen. Und Brandenburg. "Ich wollte eine Brücke bauen zwischen der Literatur und den Landschaften, die noch erlebbar sind." Zwischen dem Oderbruch und dem Havelland, zwischen dem Spreewald und Neuruppin. "Damit schließt sich der Bogen für den Bad Freienwalder Jungen", sagt Volker Panecke gerührt. Regelmäßig besucht er die Kurstadt. Seine Familie ist in Gersdorf beerdigt, da sei der Weg nie weit.

Gedenkjahr gute Sache

Dass Fontane in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde – zumal in Brandenburg – findet Volker Panecke richtig. "Selbst wenn viele denken, das nun ja auch mal gut ist", lacht er. Für ihn ist mit Fontane jedenfalls noch lange nicht Schluss. Der Autor will sich weiterhin mit dem Dichter beschäftigen. Mit seinen Enkeln will er die Reisen im kommenden Jahr durch Brandenburg beginnen. Und wird mit seinen Lesungen zu "Mit Theodor Fontane durch Brandenburg" ebenfalls viel herumkommen.