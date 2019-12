Fünfmal so lang wie der Kaugummi: Die meisten Kunden im Getränkehaus Mord wollten gar keinen Kassenzettel, sagt Mitinhaberin Sigrid Bosse. Ab 1. Januar müssen sie trotzdem einen in die Hand gedrückt bekommen. © Foto: Lisa Mahlke

Annette Herold und Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Zweieinhalb Zentimeter groß ist der einzeln verpackte, 5 Cent kostende Kaugummi, für den Sigrid Bosse ab 1. Januar einen fünfmal so großen Kassenbon ausdrucken muss. Die mit dem Jahreswechsel geplante Belegausgabepflicht ist der Grund dafür. "Ich finde, das ist Papierverschwendung", meint die Mitinhaberin des Getränkehauses Mord in Fürstenwalde. "Wir wollen ja alle umweltfreundlich sein – das Thermopapier ist aber überhaupt nicht gut für die Umwelt." Ohnehin müsse man die Bons kopieren, weil sie mit der Zeit verblassen und so gar nicht mehr lesbar sind, merkt sie an.

Die neue Regelung soll sicherstellen, dass alles Verkaufte auch eingebongt wird, erklären die Steuerberaterinnen Claudia und Sylvia Dittrich. Aus der Kasse genommen werden kann es dann nur noch durch ein Storno. "Das Bargeschäft hat viele Manipulationsmöglichkeiten", erläutern sie.

Chip liest Kassendaten

Kontrolle ist wichtig, findet Thorsten Bürgele. Die Bon-Pflicht hält er aber ebenso wie Sigrid Bosse für unangemessen. "Sie vergrößert unser Müllproblem", sagt der Gastronom, nicht zuletzt wegen des Thermopapiers. Ohnehin: Wer in seinem Eiscafé in der Erkneraner Friedrichstraße einen Kassenzettel verlange, erhalte den natürlich. Wenn etwa ganze Schulklassen zum Eisessen kommen, werde ein Beleg gebraucht. Die meisten Kunden würden aber darauf verzichten.

Bürgele verweist auf Kontrollen des Finanzamtes, die ohnehin stattfinden. "Das begrüße ich. Wir wollen in der Gastronomie sauber arbeiten und gute Löhne zahlen." Zur Kontrolle gebe es aber in den Kassen ein elektronisches Modul, das Manipulationen unmöglich mache. "Gut so. Dabei kann man es aber auch belassen."

Mit einem solchen Chip ist die Kasse im Getränkehaus Mord ebenfalls seit einigen Jahren ausgestattet. "Der zeichnet jede Kassenbewegung auf und das Finanzamt kann ihn einlesen", erklärt Sigrid Bosse. Die Kasse habe ein paar Hundert Euro gekostet. Sie befürchtet, dass sie sich eine neue, teurere zulegen muss, sollte diese nicht aufrüstbar sein. "Ich hatte gedacht, wir brauchen bis zur Rente in ein paar Jahren keine neue mehr", sagt sie.

Nur wenige ihrer Kunden wollen einen Kassenbon haben. Ab 1. Januar bekommen sie ihn trotzdem in die Hand gedrückt. Vom "Problem der Entsorgung" sprechen auch Claudia und Sylvia Dittrich. "Aber das interessiert das Finanzamt nicht." Beim Lieferservice "Call a Pizza" in Fürstenwalde steht dafür ein Papierkorb bereit, erklärt eine Mitarbeiterin. Für sie und ihre Kollegen gibt es zum Jahreswechsel keine Änderung, denn schon jetzt bekommt jeder Kunde den Bon – auch, wenn er nur einen Dip kauft.

Antrag auf Befreiung

Die meisten Kunden von Friseurmeisterin Ines Ressel in Fürstenwalde belächeln die Neuerung eher, erzählt sie. In den Diskussionen gehe es um Zettelwirtschaft, noch mehr gefällte Bäume. "Wenn der Kunde den Bon wegschmeißt, ist es unnütz", sagt sie. Überhaupt wolle nur 20 bis 30 Prozent der Kundschaft überhaupt einen Kassenzettel, vor allem, um die EC-Zahlung zu kontrollieren.

Sigrid Bosse hofft, "dass die Politiker noch zurückrudern." Wer keine elektronische Registrier- oder PC-Kasse, sondern eine offene Ladenkasse – zum Beispiel eine Geldkassette – hat, ist von der Belegausgabepflicht ausgenommen. Erstere Gruppe kann jedoch einen Antrag auf Befreiung stellen (s. Frage des Tages).

