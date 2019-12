Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Meine Frau hat mich dazu überredet, heute herzukommen", sagt Sebastian Knieknecht und lächelt. Gemeinsam mit seiner Frau Maria Brandt sitzt der Lawitzer Sonntagmittag vor dem Festsaal des Städtischen Krankenhauses an einem Tisch und trinkt Cola. Dieses süße Getränk gehört eigentlich nicht zu den von ihm favorisierten Durstlöschern. Doch heute trinkt er die extrem zuckerhaltige Limonade auf medizinische Verordnung. Damit sein Kreislauf möglichst schnell wieder in Schwung kommt.

Cola bringt Kreislauf in Schwung

Eine Viertelstunde vorher lag Sebastian Knieknecht noch auf einer Pritsche. Auf einer von vier Pritschen, die an diesem Sonntag nebenan im Festsaal stehen. Die Pritschen gehören dem DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Das gemeinnützige Unternehmen bittet traditionell am Sonntag nach Weihnachen in Eisenhüttenstadt um Blutspenden. Und die Spendenbereitschaft der Menschen hier in der Region ist so groß, dass die Freiwilligen zeitweise ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen. Was sie – alles Freiwillige eben – auch gern machen. Am Ende sind es genau 70 Frauen und Männer, die heute mit ihrem Blut anderen Menschen helfen möchten. 66 von ihnen dürfen nach der ärztlichen Untersuchung dann auch spenden. Die Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes freut diese große Bereitschaft sehr. "66 geleistete Spenden – das ist wirklich super für einen Sonntag", lobt Schwester Bärbel Pries.

Sebastian Knieknecht gehört an diesem Sonntag zu jenen Freiwilligen, die zum ersten Mal auf der Spenderpritsche liegen, um sich einen halben Liter ihres Blutes abzapfen zu lassen. Wie eingangs erwähnt, von seiner Frau dazu überredet. "Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie man sich wohl danach fühlt", gibt er zu, "vielleicht etwas schlapp, etwas schwindelig." Tatsächlich sei ihm in den ersten Minuten "etwas mulmig" gewesen, erzählt der 44-Jährige. "Direkt nach dem Aufstehen von der Pritsche hätte ich mich nicht getraut, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Aber jetzt, nach der Cola, ist wieder alles okay." Und was Schwester Bärbel Pries und ihre Kolleginnen ganz sicher freuen wird: "Ich denke, ich komme wieder."

Gutes tun auch für sich selbst

Wiederzukommen als Spenderin war an diesem Sonntag auch die Absicht von Maria Brandt. Doch ihre letzte Spende – die ebenfalls ihre erste war – liegt noch nicht lange genug zurück. "Wir wollten heute beide spenden", erklärt sie, "aber ich darf erst Mitte Januar wieder." So blieb ihr an diesem Sonntag nur, ihrem Mann Sebastian Knieknecht bei dessen Premiere beizustehen. Dieser lobt die Schwestern: "Sie sind sehr nett, sehr einfühlsam und lockern mit viel Humor alles etwas auf – das ist gut für Leute wie mich, die noch nicht wissen, wie das hier abläuft." Die Schwestern hätten "immer einen Scherz auf den Lippen", bestätigt Maria Brandt.

Schon zum dritten mal in diesem Jahr spendet Bettina Semmich am Sonntag Blut. "Ich tue damit was Gutes für andere Menschen und auch für mich selbst", nennt sie ihre Beweggründe. "Mein Blut wird immer wieder mal aufgefrischt und es wird auch jedesmal gründlich untersucht", erklärt die Eisenhüttenstädterin. Zum Dank erhält sie wie alle anderen Nach-Weihnachten-Spender eine blutrote Thermosflasche, Süßes und eine Einkaufstasche.