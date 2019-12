Die Sängerin Ines Agnes Krautwurst präsentierte die bekanntesten Lieder Marlene Dietrichs in einer eigenen Interpretation. © Foto: Elke Lang

Beeskow Es war eine perfekt performte Nacht auf der Burg Beeskow zum 118. Geburtstag der unsterblichen Marlene Dietrich. "Die Veranstaltung ist ausverkauft", freute sich nicht nur Nicole Abraham vom Burgteam. Eingeladen hatte der Förderverein des Musikmuseums, von dem sieben Mitglieder ehrenamtlich vor Ort waren, um die Gäste mit Getränken und liebevoll zubereitetem Imbiss zu versorgen. "Offensichtlich haben wir einen Nerv getroffen", war Bürgermeister und Vereinsvorsitzender Frank Steffen vollauf zufrieden. "Unsere Idee war es, gemeinsam einen angenehmen, netten Abend zwischen den Festen zu verbringen", erklärte er in Frack und Hut im Look der 1920er-Jahre, um sich in der Pause wieder ans Buffet zu begeben, wo er Fingerfood reichte.

Das Programm begann schon vor dem Auftritt der Leipziger Sängerin Ines Agnes Krautwurst und ihres Pianisten Stephan König. Im Balkensaal zeigte eine Formation der Ballettschule Viva Danza aus Frankfurt einen Stepptanz, wie ihn auch Marlene nach dem Ersten Weltkrieg in ihrer Revue-Zeit hätte hinlegen können. Ein bekanntes Beeskower Gesicht war darunter: Kristina Geisler, die Leiterin des Regionalmuseums der Burg Beeskow. Keck warf sie beim Tanzen ihren silbernen Zylinderhut über die Köpfe der Zuschauer hinweg.

Neben der "Blonden Venus" Marlene Dietrich (1901 – 1992) waren die Goldenen 20er das große Thema des Abends. Es wurde der Film "Der Blaue Engel" gezeigt. Bei einer Führung von Wolfgang Haas durch das Musikinstrumentenmuseum konnte man das Pianola mit einer Originalaufnahme aus dem Film hören. Ein besonderes Flair aber ging von den Besuchern aus, die sich wie der Vereinsvorsitzende und Kantor Matthias Alward stilecht wie in den Zwanzigern kostümiert hatten. "Es kommen Leute, die sehen aus, als tragen sie das immer", begeisterte sich Frank Steffen. Manche, die solche Kleidungsstücke nicht im Schrank hängen haben, nahmen das Angebot der Bühnen- und Kostümbildnerin Frauke Bischinger und deren Tochter Ella an. Beide hatten allerlei flitternde Stolas und andere Accessoires aus ihrem Fundus mitgebracht. Damit angetan, ließen sich besonders gern Besucherinnen von Sohn Leon Bischinger fotografieren. Absichtlich nicht verkleidet war Agnes Krautwurst. Sie trug keine blonde Perücke. "Ich versuche es gar nicht erst, wie Marlene Dietrich auszusehen", stellte sie klar. "Wir werden die Lieder nicht so bringen wie sie. Sie werden das Original oben im Museum hören können."

Viele Lieder neu interpretiert

Das Programm ging durch Marlene Dietrichs Lebenslauf, und neben eigentlich schon vergessenen Titeln waren Lieder zu hören, die jeder kennt. "Es war in Schöneberg im Monat Mai", "Lieber Leierkastenmann", "Ich hab noch einen Koffer in Berlin", alles Titel aus ihren ersten Jahren. Aus ihrer Revue-Zeit erklang "Mit dir, mit dir wollt ich am Sonntag angeln gehn". Hätte Agnes Krautwurst nicht "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" gesungen, hätte etwas gefehlt. Aber sie ist eben nicht die Dietrich und verjazzte den Titel zur großen Freude des Publikums. Höhepunkte bildeten "Lili Marleen" und "Sag mir, wo die Blumen sind".

Aus Lindenberg waren aus Interesse an Marlene Dietrich Hendrick und Sunhild Nöcker mit Oma Helga Schulze gekommen. Ihre Erwartungen seien übertroffen worden, "denn die Sängerin und das Klavier haben dynamisch gut zusammengepasst, und die ganze Atmosphäre des Abends ist sehr harmonisch", waren sie sich einig.