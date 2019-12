Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Erst seit 2015 ist Anke Unkenholt Leiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Ostprignitz-Ruppin. Doch sie kenne Kursteilnehmer, die bereits seit 30 Jahren dabei sind, verrät die Fachfrau bei der Vorstellung des neuen Programms für 2020. Auch im neuen Kursjahr können Bildungsinteressierte wieder aus mehr als 100 Kursen wählen.

Doch es könnten noch mehr sein, denn Anke Unkenholt mangelt es an Kursleitern. "In Französisch suche ich seit 2019 nach einer Kursleitung, und auch für Keramik in Neuruppin fehlt jemand", berichtet die Fachfrau. Sprachen sind im Landkreis besonders gefragt. Neun verschiedene werden angeboten. Angefangen bei Englisch, egal ob für die Vorbereitung des nächsten Sommerurlaubes oder für den Beruf, bis hin zu Schwedisch, wo in den Kursen über Land und Leute gesprochen oder gemeinsam Literatur aus dem Norden gelesen wird. "Die Nachfrage nach Sprachen stagniert, aber die Kurse werden immer differenzierter", erklärt Unkenholt.

Steigendes Interesse gebe es zudem an "Bildung auf Bestellung", ein Angebot, das die KVHS für Firmen anbietet. In Unternehmen wird sowohl Deutsch als Zweitsprache unterrichtet, als auch berufsbezogene Sprachkurse angeboten, wie beispielsweise im Hotel- und Gastronomiebereich. Anke Unkenholt berichtet außerdem über die gute Zusammenarbeit mit der Waldarbeiterschule in Kunsterspring, wo Mitarbeiter auf Austauschprogramme mit skandinavischen Partnerbetrieben vorbereitet werden.

Gesundheitskurse sind gefragt

Neben den Sprachen ist an der Kreisvolkshochschule auch der Bereich Gesundheit immer stärker gefragt. Besonders in den Pilates- und Yoga-Kursen gebe es schon jetzt Engpässe, berichtet die KVHS-Leiterin. Und auch die Angebote in Wittstock seien stets sehr voll, so Unkenholt. Doch mehr als 30 Teilnehmer pro Kurs aufzunehmen sei oft wegen der begrenzten räumlichen Kapazitäten nicht möglich. Neben den bewährten Angeboten zu Bewegung, Entspannung und Ernährung, locken in dem Programmbereich auch Tanzworkshops im Line-Dance und Bauchtanz. Neu dabei ist Kursleiterin Kerstin Kasha Piepenstock mit ihren Kursen zur Entspannung, zum Stressabbau und zum Wohlbefinden in Kyritz und Wittstock. Ihre Kollegin Yasmin Dietl bietet ab 11. Januar in Neuruppin eine neue Form des Yogas für Einsteiger an: "Himalaya Hatha Yoga". Wer nicht jede Woche einen Kurs besuchen möchte, kann sich bei der ausgebildeten Barfuß-Trainerin Elisabeth Wittmann in Wochenendworkshops über das "Wunderwerk Fuß" informieren.

Steigende Teilnehmerzahlen verzeichnet Anke Unkenholt auch im Bereich "Kultur und Gestaltung" der am 10. Januar 1920 gegründeten Bildungseinrichtung. Die Angebote reichen von Handarbeitskursen und Musikworkshops bis hin zu dem neuen Kurs eines Goldschmieds in Kyritz. "Unsere Kreisvolkshochschule kann also mit anderen Volkshochschulen auf eine lange Tradition zurückblicken. Aber dennoch ist sie keine altehrwürdige Einrichtung, sondern ein moderner Lernort mit einem vielfältigen und aktuellen Kursangebot für die Bürger und Bürgerinnen unseres Landkreises." Dass die KVHS trotz ihres "hohen Alters" jung geblieben sei, zeige sich auch im Programmangebot 2020.

Vortragsreihe für Verbraucher

"Der Einfluss sozialer Medien im Alltag und Beruf", "Daten- und Kostenfallen beim Onlineshopping" oder "Energieeffizientes Bauen und Sanieren" sind nur einige der Themen der Vortragsreihen für Verbraucher, die sich aktuellen Schwerpunkten widmen. Auch die Errichtung einer Photovoltaikanlage oder das Verständnis der Heizkostenabrechnung wird an der Kreisvolkshochschule thematisiert. Leidenschaftliche Gärtner können hingegen etwas über den Obstbaumschnitt oder die Veredelung von Bäumen lernen. Zahlreiche dieser Kurse im Bereich "Gesellschaft" finden zudem in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Brandenburg statt.

Eine große Nachfrage gibt es auch für Angebote im IT-Bereich. "Es gibt einen großen Bedarf an Informationen, der über das Nutzen neuer Medien hinausgeht", so Anke Unkenholt. Viele Kunden kämen zudem mit ihren Endgeräten und speziellen Fragen. Auch zum Thema Datensicherheit. Seit 2019 hat sich in Neuruppin ein sogenannter digitaler Stammtisch etabliert, an dem auch mal Fragen zu den neuesten Versionen von Windows, Word, Excel und Co. geklärt werden. Neu im Kursleiterteam ist Bildungsreferent Markus Becker, der in Wochenendworkshops über die Grundlagen der Kommunikation, Konfliktbewältigung und Selbstmarketingstrategien spricht.

In Rheinsberg hat sich zudem in den letzten 30 Jahren die Donnerstagsakademie etabliert, bei der Vorträge zur Geschichte, Reisereportagen und auch Ausflugsfahrten angeboten werden. Am 30. Januar eröffnet Rheinbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow die Veranstaltungsreihe für 2020 im Haus der Begegnung.