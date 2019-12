Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Am 18. Januar eröffnet um 19.00 Uhr eine neue Ausstellung in den Räumen des kreativ e.V. in der Dorfstraße 7, in Schönwalde-Dorf. Christian Schlegel stellt unter dem Titel "Mit Stift und Pinsel unterwegs" eigene Bilder in unterschiedlichen Techniken aus.

Christian Schlegel wohnt in Schönwalde-Siedlung. Er ist Gründungsmitglied des Vereins kreativ und ist seit Beginn 2001 Mitglied der Malgruppe, die bis zum Oktober 2019 von Uwe Beckmann geleitet wurde. Er hatte bereits als Jugendlicher großes Interesse am Malen und Zeichnen, hat sich dann aber nicht für ein Kunststudium, sondern für einen technischen Beruf entschieden. Malen und Zeichnen sind aber für ihn zum bestimmenden Hobby geworden. Er hat ein Abendstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden absolviert und mehrere Malzirkel besucht.

Bis zum 23. Februar ist die Ausstellung am Di und Mi 15.00 bis 17.00 Uhr, Do 15.00 bis 21.00 Uhr und So 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.