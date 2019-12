BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 40-Jähriger grölte am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Kurstraßelautstark verfassungsfeindliche Parolen und zeigte verfassungsfeindliche Gesten. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann vor Ort antraf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Beamten brachten den 40-Jährigen daraufhin und zur Verhinderung weiterer Straftaten zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei.