Sandra Euent

Elstal (BRAWO) In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in Karls Erlebnisdorf eingedrungen. Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch am Sonntagmorgen fest und benachrichtigte die Polizei. Vom Themenbereich der Eisbahn aus wurde ein Fenstergitter des Hauptgebäudes abgeschraubt und das dahinter befindliche Fenster aufgedrückt. In dem Hauptgebäude wurden anschließend zwei Spielautomaten, sowie ein Lolli- und Wechselgeldautomat aufgebrochen und Bargeld in unbekannter Höhe daraus entwendet. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.