BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 34-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Kreuzung Wilhelmsdorfer und Göttinger Straße von einem etwas jüngeren Mannangegriffen. Der Jüngere erkundigte sich nach dem Inhalt des mitgeführten Rucksacks des 34-Jährigen. Da ihm der jüngere Mann flüchtig bekannt ist, ergab sich ein kurzes Gespräch in dessen Verlauf das spätere Opfer sagte, dass eine Musikbox im Rucksack wäre. Daraufhin versuchte der jünger Mann durch kräftiges Ziehen an der Jacke und dem Rucksack an die Musikbox zu gelangen. Als ihm das nicht gelang, schlug er dem 34-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Das Opfer konnte sich losreißen und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete. Die Ermittlungen zum Täter dauern gegenwärtig an.