Sandra Euent

Wustermark (BRAWO) Auf der Bundesstraße 5 in Fahrtrichtung Nauen ist am frühen Sonntagmorgen der Fahrer eines Kleinbusses verstorben. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatte den Kleinbus, der offenbar von der Fahrbahn der B5 abgekommen und in den Straßengraben gefahren war, bemerkt. Im Kleinbus befanden sich außer dem bewusstlosen Fahrer keine weiteren Personen. Eintreffende Rettungskräfte begannen unverzüglich mit der Reanimation des 68-Jährigen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.

Bei der Unfallaufnahme konnte rekonstruiert werden, dass der Kleinbus zunächst mit geringer Geschwindigkeit gegen die Leitplanken auf beiden Seiten der Bundesstraße gestoßen war und dann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Straßengraben blieb der Bus dann stehen. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter zum Unfallort hinzugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine gesundheitliche Ursache Auslöser für den Unfall gewesen sein. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.