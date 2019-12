Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Am 1. Januar 1965 wagte Josef Schikowski als Tapezierermeister den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnete in Liebenwalde eine eigene Werkstatt. Heute legt sein Sohn Torsten in der Werkstatt Hand an, um spezielle Kundenwünsche zu erfüllen. Zusätzlich berät er in seinem Geschäft an der Ernst-Thälmann-Straße 53 Kunden, wenn es um den Kauf von Gardinen, Stoffen oder die Ausstattung von Räumen geht.

Geboren wurde Josef Schikows­ki in Ostpreußen und musste wie viele Kriegsflüchtlinge seine Heimat verlassen. Er landete schließlich in Liebenwalde. Wie in der Nachkriegszeit üblich, arbeitete er zuerst bei einem Bauern. Erst mit 18 Jahren konnte er eine Lehrausbildung zum Sattler beginnen und fand danach im Ort einen Anstellung "bei Loose". Als der Chef 1960 von der Selbstständigkeit in die Anstellung bei einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) wechselte, stand auch Josef Schikowski vor der Wahl: Was nun? Er entschied sich für eine weitere Ausbildung, die er als Meister des Tapeziererhandwerks abschloss und die dem heutigen Raumausstatter in etwa gleichzusetzen ist. Mit dem Meisterbrief in der Tasche stellte er nun den Antrag, eine eigene Werkstatt nebst Geschäft eröffnen zu dürfen. Erteilt wurde diese zum 1. Januar 1965. Zuerst befand sich die Werkstatt in der Berliner Straße, fünf Jahre später erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in der Ernst-Thälmann-Straße 53 und wird heute noch von Torsten Schikowski geführt.