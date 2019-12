GZ

Zehdenick Zu einem Fall von häuslicher Gewalt kam es am Sonnabend in Zehdenick. Der Polizei wurden wiederholte handfesten Auseinandersetzungen zwischen einer 27-Jährigen und ihrem 30-jährigem Ehemann gemeldet.

Dabei schlug wohl der Mann seiner Frau mehrfach mit der Hand ins Gesicht und zog sie zudem an ihren Haaren. Dies nahm die Somalierin nunmehr zum Anlass, ihn anzuzeigen. Die zum Ort des Geschehens gerufenen Polizisten bemerktem, dass der Mann stark nach Alkohol roch, ein anschließender Test ergab 1,98 Promille in seiner Atemluft. Der Ehemann wurde zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte zeigte sich bei der späteren Vernehmung laut Polizei teilgeständig und wurde der Wohnung für zehn Tage verwiesen.