MOZ

Neuruppin Unbekannte brachen am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr in ein Haus an der Bechliner Chaussee in Neuruppin ein.

Die Täter betraten das Gebäude über einen Kellereingang. Sie legten sich unter anderem Sportgeräte und einen Fernseher zum Abtransport bereit. Weil sie aber offenbar von Passanten gestört wurden, flüchteten die Unbekannten ohne das Diebesgut. Einer der Männer soll in einem dunklen Auto in Richtung A 24 davongefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.