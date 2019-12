Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Polizei sucht Zeugen, die einen Raub in der Wilhelm-Külz-Straße am Sonntag, 29. Dezember, gegen 22.25 Uhr beobachtet haben könnten. Dort haben zwei Jugendliche einen 16-Jährigen bedroht. Sie seien ihm bereits von der Milower Straße über die Kleine Milower Straße bis in die Wilhelm-Külz-Straße gefolgt. Dort haben sie ihn gestoppt und durch Drohung mit einem pistolenähnlichen Gegenstand die mitgeführte Musikbox gefordert. Der größere der beiden Jugendlichen, um die 1,80 Meter groß, habe den Gegenstand eingesetzt. Der kleinere, zirka 1,68 Meter groß, wollte noch die Taschen seines Opfers durchsuchen.

Der größere der beiden Täter wird als schlank beschrieben. Er habe, so beschrieb das Opferihn bei der Polizei, eine schwarze Jacke mit gestreifter Kapuze und einem orangefarbenen Schal getragen. Der Kleinere war von schlanker Gestalt und mit einer schwarzen Jacke mit aufgesetzter Kapuze und einer schwarzen Hose bekleidet. Beide hörten sich an, als seien sie Einheimische.

Wer Hinweise geben kann, wende sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 oder nutze das Hinweisformular im Bürgerportal auf www.polizei.brandenburg.de.