Bamme (MOZ) Zwischen Bamme und Rathenow landete ein Autofahrer im Graben. Zeugen entdeckten das Fahrzeug abseits der Straße am Sonntag gegen 20.00 Uhr. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei der Behandlung der Verletzungen stellten die Rettungskräfte einen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. So musste der Mann nicht nur zur Behandlung seiner Verletzung ins Krankenhaus, sondern auch zu angeordneten Blutentnahme. Sein Führerschein, so heißt es im Polizeibericht, wurde sichergestellt und der Renault am Unfallort gesichert.