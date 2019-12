MOZ

Wollschow Erst nach langem Anraten von Familie und Freunden hat sich Maika beworben. Die 23-Jährige wohnt in dem kleinen Dorf Wollschow, "in der schönen Uckermark, wo ich auch meinen Traumberuf als Kfz-Mechatronikerin ausübe. Meinen Beruf lebe ich von ganzem Herzen, weil ich hierbei alten Schätzen wieder Leben einhauchen kann." Die väterliche Werkstatt, in der sie arbeitet, hat sich auf die Reparatur von DDR-Fahrzeugen spezialisiert. "Im Moment bin ich dabei, mir einen Trabant 500 aufzubauen." Sie liebt "das einfache Landleben" mit ihrer Familie und ihren Tieren, "weil man einfach frei sein kann, ohne Zwänge einer Stadt". Sie liest gern, egal ob Liebesgeschichten oder Autozeitschriften, "am liebsten aber Geschichten auf Plattdeutsch, diese alte Sprache fasziniert mich". Zudem schreibt sie in ihren Mußestunden Gedichte oder kleine Geschichten.

