Zehdenick Ein positives Fazit für 2019 zieht der im Juni neu gewählte Bürgermeister der Havelstadt, Bert Kronenberg (parteilos).

"Im hinter uns liegenden Jahr kann Zehdenick auf kleine und auch größere Erfolge zurückblicken. Für unsere Hautärztin gibt es eine Nachfolgerin und auch die Kinderärztin bleibt weiterhin aktiv. Die Feuerwehr hat eine moderne Drehleiter in Dienst genommen. In Marienthal wurden die Straßenerneuerung und die Abwasserleitung fertiggestellt. Am Rande der Innenstadt gibt es eine neue Stellplatzanlage und unter dem Namen ZeeZ verfügt das nördliche Stadtgebiet nach mehreren Jahren mit viel Leerstand nun über ein attraktives Einkaufszentrum. Als Herzstück hat hier im Dezember ein moderner Rewe-Markt eröffnet", so Kronenberg in seinen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen. Zum Positiven gehöre auch, dass in der neuen Stadtverordnetenversammlung über Fraktionsgrenzen hinweg ein guter Gemeinschaftsgeist zu spüren sei.

Respekt im Internet fehlt oft

Gleichwohl sei der Jahreswechsel für ihn nicht gänzlich unbeschwert, so Kronenberg weiter. Noch stehen ungelöste Aufgaben auf der Agenda und viele Wünsche von Bürgern, die an ihn herangetragen worden seien. Eine Versachlichung wünsche er sich bei Debatten, die in sozialen Medien über Zehdenicker Themen geführt werden.

"Bei allem Wandel und manchen Unzulänglichkeiten gilt es aber eines festzuhalten: Zehdenick ist eine lebenswerte Stadt. Das bestätigen nicht zuletzt junge Menschen, die hier Familien gründen und zahlreiche Gäste, die sich bei uns wohlfühlen. Darauf können wir aufbauen."

Am Jahresende habe der Zehdenicker Laternenzauber – die neue Form des Weihnachtsmarktes – eindrucksvoll gezeigt, was möglich sei, wenn die Zehdenicker gemeinsam für ihre Stadt aktiv werden. An diesen großen Erfolg gelte es, im Jahr 2020 anzuknüpfen.