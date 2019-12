MOZ

Buckow Verena hat uns geschrieben und ihre beste Freundin Friedericke (Rike) aus Buckow vorgeschlagen. "Sie ist zarte 26 Jahre jung und ein echter Silvesterknaller! Neben ihrem Job als Erzieherin ist sie leidenschaftliche Patentante meiner Tochter sowie ein wichtiger Bestandteil unserer Familie. Derzeit lebt sie ihren Kindheitstraum der Buckower Rosenkönigin 2019/2020", teilt sie uns mit. Zudem hat Rike mit ihrer Freundin schon einige Abenteuer erlebt, so bei gemeinsamen Reisen nach Neuseeland und Island. "Sie möchte noch viel mehr von der großen weiten Welt sehen", weiß Freundin Verena.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2020 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!