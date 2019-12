Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Manfred Stolpe ist tot. Kirchenmann, Preuße und Ministerpräsident. Ein bodenständiger Brandenburger. Ein großer Freund von Ostbrandenburg.

Dieser Stolpe hatte seinen Brandenburgern auf den Weg gegeben: "Leute, ihr müsst nicht so tun, als ob ihr erst am 3. Oktober 1990 geboren wurdet. Ihr könnt zu dem stehen, was ihr in der DDR unter schwierigen Bedingungen geleistet habt." So schreibt er in einem ihm gewidmeten Buch "Von Pommern nach Potsdam". In dieser Überzeugung blieb er beharrlich. Und die Beharrlichkeit, dieses immer nach einem Weg suchen, gehörte zu seinen Wesenszügen.

Als der Niedergang des EKO in Eisenhüttenstadt schon nicht mehr aufzuhalten schien, stand er beharrlich an der Seite der Stahlarbeiter, wie einer von ihnen. Seine ganze politische Raffinesse sowie kluge Taktik im Umgang mit den Mächtigen in der Treuhand, in der Bundesregierung und den westdeutschen Stahlgiganten warf er in die Waagschale, um Arbeitsplätze zu sichern. Der Mensch stand für ihn im Mittelpunkt.

Und Anfang der 1990er Jahre war es Stolpe, der politisch das historisch kleine Zeitfenster erkannte und nutzte, um in Frankfurt (Oder) die Europa-Universität Viadrina wiederzugründen. Für ihn war Frankfurt/Oderland das Tor zum Osten und zugleich ein Zentrum für Wissenschaft und Kultur. Sein Wort, als Stimme der Vernunft, hatte auch nach seiner politischen Amtszeit Gewicht. Als nach sieben Jahren Diskussion um die Kreisreform der innere Zusammenhalt des Landes in Gefahr geriet, schaltete er sich in die Debatte ein. In einem MOZ-Interview erinnerte er die rot-rote Landesregierung, dass in der Unübersichtlichkeit der Weltlage, die Heimat wichtiger geworden ist. Und er riet, die Finger von diesem Projekt zu lassen. So kam es dann auch. Die Ostbrandenburger erinnern sich an Manfred Stolpe, als einen Menschenfreund.