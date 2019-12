Anja Tietz

Brück Die Mädels der TSG Brück gestaltetem ein Türchen des lebendigen Adventskalenders. Als krönenden Abschluss eines erfolgreichen Turnjahres, gaben die Turnerinnen der TSG Brück eine zauberhafte Vorstellung.

In wochenlanger Vorbereitung übten die Trainerinnen, welche sich ehrenamtlich sehr herzlich engagieren, mit den Mädchen tolle Choreographien an den Geräten Schwebebalken, Stufenbarren, Reck und Boden ein. Jede konnte nun ihr turnerisches Können präsentieren. Bei Kerzenschein und weihnachtlicher, musikalischer Umrahmung tanzten und turnten sich die Mädels in die Herzen der vielen Zuschauer, welche die tollen Darbietungen mit lautem Beifall honorierten. Alle kleinen und großen Turnerinnen bekamen im Anschluss eine Turnlegging mit dem TSG Aufdruck geschenkt. Die Eltern bedankten sich bei den Trainerinnen für ihr herzliches Engagement ohne dieses wir nicht auf ein erfolgreiches Turnjahr zurückblicken könnten. So konnten die Mädchen vom TSG kürzlich beim Pokalmannschaftsturnen in Michendorf großartige Erfolge verbuchen. In der Altersklasse P3 mit (Luisa Mika, Mialena Tietz, Maira Büdke, Enna Büdke)turnten sich die Mädchen auf den 1. Platz und verteidigten damit den Pokal vom letzten Jahr. In den Altersklassen P4 mit (Luise Jacobi, Ari Siegmund, Fariba Sharafi, Nadira Kranepuhl) und P5 mit (Ella Strübing, Helena Kipping, Liliana Mika) erzielten die TSG Turnerinnen einen achtbaren zweiten Platz. Die Brücker Mädchen der Altersklasse P2, die mit zwei Mannschaften an den Start gingen, erzielten den 4. und 7. Platz. Insgesamt turnten 140 Mädchen und Jungen in Michendorf um den Pokal. In der Gesamtwertung erzielte Luisa Mika von der Brücker TSG in der Altersklasse P3 den 1. Platz gefolgt von Mialena Tietz, die ebenfalls in der TSG turnt. In der Altersklasse P4 erlangte Fariba Sharafi von der TSG Brück den 2. Platz. Nun gehen alle Turnerinnen und Trainerinnen in die wohlverdiente Winterpause um mit viel Energie in das neue Turnjahr zu starten.