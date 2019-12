MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer den letzten Tag des Jahres an der frischen Luft verbringen will, für den ist das Naherholungsgebiet Insel ein lohnendes Ziel. Zumal man dort auch die große Vielfalt der Tierwelt erleben kann, bei einem Besuch des Eisenhüttenstädter Tiergeheges. Das Tiergehege auf der Insel hat auch am letzten Tag des Jahres geöffnet. Von 10 bis 16 Uhr haben Besucher der die Chance, die Bewohner der großflächigen Anlage zu sehen. Am Neujahrstag bleibt das Gehege geschlossen. Im Winter hat die Anlage dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.