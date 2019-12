119004835 05.04.2019, Brandenburg, Neuruppin: KOMBO - Vor dem Fontane-Denkmal am Fontaneplatz steht eine Fußgängerampel mit einem Abbild des Schriftstellers Theodor Fontane als Ampelmännchen. Die Ampel wurde im Rahmen des Fontane-Jahres in Betrieb genommen. Die roten und grünen Ampelbilder sind Sonderanfertigungen, die der Künstler Max-Otto Stoye im Auftrag der Stadt entwarf. Sie zeigen Fontane als Silhouette, einmal gehend mit Hut und Stock und einmal stehend, mit Hut in der Hand. Foto: Nestor Bachmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit © Foto: Nestor Bachmann

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Einige Wochen haben die Neuruppiner um ihre ungewöhnlichen Ampelmännchen auf den Lichtanlagen am Fontaneplatz gebangt. Nun ist es endlich amtlich: Der Fontane-Ampelmann darf bleiben.

Das bestätigte Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) am Montag am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Jubiläumsjahres. Laut Golde gilt die neue Genehmigung für mindestens ein Jahr. "Wenn in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches passiert, spricht bestimmt auch nichts gegen eine Verlängerung", so Golde. Er verwies in diesem Zusammenhang auf andere Städte wie beispielsweise Trier. Dort gibt es Ampeln, auf denen Karl Marx rot beziehungsweise grün leuchtet.

In Neuruppin wurden die Fontane-Ampeln anlässlich des 200. Geburtstages des Schriftstellers eingerichtet. Eigentlich galt die entsprechende Genehmigung nur bis zum gestrigen Montag. Doch auch der Landkreis Ostprignitz-Ruppin unterstützte eine Verlängerung der Aktion.