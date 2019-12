Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Grisu, der kleine Feuerwehrdrache aus der gleichnamigen, in Italien produzierten Serie, dürfte seit Generationen – die Episoden liefern in Deutschland erstmals 1977 – dafür sorgen, dass Jungs und Mädchen zur Feuerwehr wollen. Insofern verbindet Tim Robin, Feuerwehrmann aus Oranienburg, mit seiner Spendenaktion gleich mehrere Anliegen: Er will Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und gleichzeitig über die sozialen Netzwerke auf die Arbeit der Lebensretter aufmerksam machen. Auf seinem Instagram-Profil startete er die Aktion mit den Plüsch-Grisus für die Oranieburger Tafel.

Feuerwehr: Ehrenamt und Beruf

Der 24-Jährige selbst ist seit mehr als 13 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Oranienburg aktiv. Seit gut zweieinhalb Jahren arbeitet er zudem in der Berliner Berufsfeuerwehr. "Über die Jugendwehr in Germendorf bin ich damals zur aktiven Wehr gekommen", sagt er. Eindeutig war dieser Weg nicht. "Eigentlich wollte ich nie Feuerwehrmann werden." Doch seine Mutter gab ihm den richtigen Schubs. "Zudem waren viele Freunde dort." Also trat er ein. Und blieb – bis heute.

Eine Zwischenstation stellte nicht zufrieden: Die Ausbildung zum Kaufmann konnte ihn trotz Begeisterung für Zahlen nicht wirklich von einer alternativen Zukunft am Schreibtisch überzeugen. "Mit 22 Jahren bin ich dann zur Berufswehr gegangen."

Über seine Arbeit gibt er auf Instagram Auskunft. "Ich will die Menschen vom Beruf und vom Ehrenamt Feuerwehr überzeugen", sagt er und hat dabei wohl die Nachwuchssorgen vieler Wehren im Hinterkopf. Er nutzt Instagram für ein jüngeres Publikum, da die Internetseiten der Löschgruppen oder Facebook "nicht mehr fruchten". Die Grisu-Aktion ist dabei nicht seine erste: Anfang des Jahres hat er mit einem Aufruf die Initiative "Paulinchen" unterstützt. Der Verein berät und begleitet Familien mit durch Brände verletzten Kindern. Außerdem engagierte er sich für "Feuerkrebs". Die Organisation möchte die Gesundheits- und Arbeitsbedingungen in der Wehr verbessern. "Viele wissen nicht, dass sich die Kameraden vor Krebs schützen müssen", sagt Tim Robin. Bei Brandeinsätzen werden mitunter toxische Stoffe eingeatmet, die sich auch in der Kleidung festsetzen.

Mit Grisu richtet er sich wieder an Kinder. "Ein Kumpel in München, der eine Ausbildung im Krankenhaus macht, hatte die Idee." Dieser Kumpel sammelte Stofftiere für die kranken Kinder. Tim Robin entschied sich – Was könnte naheliegender sein? – für den Feuerwehrdrachen Grisu. Auf seiner Instagram-Seite – mittlerweile folgen ihm mehr als 7 000 Menschen – rief er auf, sein Anliegen über die Spendenplattform Betterplace zu unterstützen. Das Ziel: "Ich wollte realistisch bleiben und 300 Euro sammeln. Das hat erstaunlich schnell geklappt." Vom Fünf-Euro-Betrag bis zu einer 90-Euro-Spende war alles vertreten. Der Feuerwehrgerätehersteller Weber machte ihm ein Angebot: "Er bekommt die Grisus günstiger. So konnte ich statt knapp 30 immerhin 40 Exem­plare bekommen", freut sich der bescheidene Feuerwehrmann, der sich nicht ins Rampenlicht gerückt wissen möchte, gleichzeitig aber zu Recht stolz auf seine Aktion ist.

Am 27. Dezember folgte die Übergabe an die Oranienburger Tafel. Angemeldet hatte er seine Aktion nicht. "Aber sie haben sich sehr gefreut." Die kleinen grünen Kuscheldrachen sollen während der Kleidung- und Essensausgabe an die Kinder verteilt werden. "Ich wollte einfach Gutes tun", sagt Tim Robin über seine Motivation. Er freue sich, Freude verbreiten zu können. "Es macht einfach Spaß, anderen zu helfen."

Zweite Familie

Doch wird ihm die Feuerwehr – in seiner Freizeit und als Beruf – nicht manchmal zu viel? Die Antwort ist eindeutig: "Nein. Das ist für mich auch keine Arbeit, zu der ich mich zwingen muss. Die Feuerwehr ist meine zweite Familie." In Oranienburg ist der Held ohne Umhang Hauptfeuerwehrmann, in Berlin Brandmeister. Wenn der Pieper geht, ist er bereit. Nur eines macht er deutlich: "Die Berufsfeuerwehr geht vor."

Er ist vom Erfolg seiner Spendenaktion überzeugt. "Daran möchte ich im nächsten Jahr auf jeden Fall anknüpfen", sagt er. Neue Follower auf Instagram gewinne er damit aber nicht zwingend. Das sei okay. "Darum geht es bei so einer Aktion auch nicht. Es freut mich, wenn sich die Kinder freuen."