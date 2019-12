MOZ

Erkner (MOZ) Polizisten haben sich am Freitagabend zwei Radfahrer in der Gerhart-Hauptmann-Straße einmal näher angeschaut. Die 14- und 16-jährigen Jugendlichen erregten ihre Aufmerksamkeit, weil sie ohne Licht fuhren. Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten Drogen und entsprechendes Zubehör sowie einen Böller aus osteuropäischer Produktion, meldete die Polizeidirektion Ost am Montag. Das Duo erhielt Anzeigen und wurde den Eltern übergeben.