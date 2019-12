Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Kinderchen kommt! Bei Mechthild gibt’s Puffer!" Und prompt kamen sie, die Kinderchen, bei denen es sich am 30. Dezember um mutige Männer und Frauen handelte, die kurz zuvor ins kalte Wasser der Kiesgrube kurz vor Vogelsang gesprungen waren. Mechthild Tschierschky (80) vom Friedenshaus in Fürstenberg hat das erfrischende Bad zum Jahresende diesmal ausgelassen – aus gesundheitlichen Gründen. Aber den Termin selbst, den wollte sie sich natürlich nicht nehmen lassen und das Pufferbacken am Vormittag auch nicht. 60 Stück lagen duftend in einem Thermosbehälter im Kofferraum und fanden wie immer dankbare Abnehmer. "Obwohl wir diesmal den Zucker vergessen haben. Nun ja, dann ist das gleich gesünder", meinte die Initiatorin des An- und Abbadens an der Kiesgrube.

Freude übers Jubiläum

Für sie ist dieser Sprung ins Wasser ein Termin, der Freude bringt und Freunde zusammenbringt. "Es ist ein Jubiläum diesmal", sagte Mechthild Tschierschky an dem kleinen Strand ins Mikrofon. "Es ist das 30. Jahr, wo wir hier an- und abbaden. Ich beglück­wünsche euch, dass ihr bei diesem Jubiläum so fröhlich dabei seid." Beim nächsten Mal wolle sie wieder mit ins Wasser, erklärte sie am Rande der Veranstaltung. Am 1. April soll es soweit sein – traditionell. Wie immer aber hatte sie auch ein Motto für das nächste Jahr dabei. "Ich hoffe, dass es ein Jahr der Freude wird", meinte die 80-Jährige mit Blick auf die "Ode an die Freude". Die Musik stammt nämlich von Ludwig van Beethoven. "Und 2020 ist das Beethoven-Jahr", erklärte die Friedenshaus-Chefin. Da wäre der alte Meister 250 Jahre alt geworden.

Eine Freude war das Abbaden aber auch für die etwa zwölf Männer sowie Frauen, die sich tatsächlich in die Kiesgrube trauten und die Zaungäste. "Es war diesmal wirklich kälter als gedacht", meine eine Dame und fügte hinzu: "Es ist uns aber eine Ehre hierher zu kommen, wenn Mechthild Tschierschky einlädt."