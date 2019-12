Von Kopf bis Fuß geschützt: Die Einsatzkräfte Johannes Hensch und Alexander Henning begeben sich auf den Weg in den Keller. Sie führen den Behälter mit, in dem sich das Bindemittel befindet. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wer die handelsübliche 37-prozentige Lösung von Chlorwasserstoff in Wasser trinkt, verätzt Rachen, Speiseröhre und Magen, was tödlich enden kann. Auf der Haut ruft schon ein Tropfen Rötungen, Blasen und brennende Schmerzen hervor, in den Augen können irreparable Hornhauttrübungen entstehen. Salzsäure ist im hohen Grade toxisch. Etwa zehn Liter dieses stark stechend riechenden Giftes sind am Montagmorgen im Keller des zum Landeskriminalamt gehörenden Kriminaltechnischen Institutes auf den Boden geschwappt. Die Mengenangabe ist eine Schätzung von Volker Rutte von der Eberswalder Berufsfeuerwehr, der den Einsatz leitete, an dem fast 50 Brandschützer beteiligt waren.

Vorsorglich Personal evakuiert

"Das Unglück hat sich bei Wartungsarbeiten an der Neutralisierungsanlage ereignet", sagt Mario Heinemann, Sprecher des Polizei-Präsidiums in Potsdam. Der Mitarbeiter des mit der Wartung beauftragten Brandenburger Landesbetriebes für Wohnen und Bauen habe besonnen reagiert, sofort den Bereich verlassen und die Leitstelle alarmiert.

"Wichtig ist, dass nach bisherigem Erkenntnisstand niemand zu schaden kam", urteilt der Polizeisprecher. Alle Mitarbeiter der vom LKA genutzten Häuser 16 und 17 im Behördenzentrum seien vorsichtshalber evakuiert worden. Wie viele Beschäftigte ihre Büros und Werkstätten vorübergehend verlassen mussten, konnte Mario Heinemann nicht sagen. Auch, weil zwischen den Jahren eine ganze Reihe von Kollegen nicht am Platz sei. Das LKA mit Hauptsitz in Eberswalde und Außenstellen in Frankfurt (Oder) und Potsdam hat nach eigenen Angaben etwa 500 Mitarbeiter.

Sechs Löschfahrzeuge standen zeitweise vor dem LKA, das weiträumig abgesperrt war. Zusätzlich zu den Einsatzkräften der Eberswalder Berufsfeuerwehr waren noch die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehren Eberswalde und Finow sowie ein Gefahrengutwagen aus Angermünde und ein Rüst- und Gerätewagen aus Bernau angefordert worden. Die Uckermärker hatten die gas- und säuredichten Schutzanzüge dabei, die gebraucht wurden, um die Einsatzkräfte vor jedem Kontakt mit der Säure selbst oder ihren Dämpfen zu bewahren. Wie Astronauten sahen Johannes Hensch und Alexander Henning aus, die als erster Trupp den Keller betraten, um auf alle kontaminierten Flächen Bindemittel aufzutragen. Ein weiteres Duo, ebenfalls in Schutzanzügen, hielt sich bereit, um den Erstangreifern im Notfall schnell zu Hilfe eilen oder sie ablösen zu können.

Die aufgenommene Chemikalie wird von einer Fachfirma entsorgt. Die beim Einsatz getragenen Schutzanzüge bekommen eine Spezialreinigung.