Doris Steinkraus

Trebnitz Ich bewundere, was hier von Trebnitz aus für die Verständigung unserer Länder passiert", gestand Marschall Wojciech Jankowiak beim Treffen des Beirats in Trebnitz. Seit 2016 ist der Verein "Bildungs- und Begegnungsstätte Schloss Trebnitz" der Partnerschaftsbeauftragte des Landes Brandenburg für Großpolen (Wielkopolskie). Im Sommer erhielt er nach Ausschreibung des Landes zum zweiten Mal den Zuschlag, diese Aufgabe für weitere drei Jahre wahrzunehmen.

Die Arbeit begleitet ein Beirat, deren Mitglieder aus Einrichtungen, der Politik und Verbänden beiderseits der Oder kommen. Einmal im Jahr gibt es ein Bilanz-Treffen. Marschall Wojciech Jankowiak traf jetzt in Trebnitz auch den neuen Staatssekretär im Brandenburger Europaministerium Jobst-Hinrich Ubbelohde. Beide versicherten, dass sie alle Aktivitäten unterstützen. Was Trebnitz bezüglich der Verständigung und des Zusammenwachsens der Regionen leiste, sei nicht hoch genug zu würdigen.

Die vor vier Jahren erfolgte Neuausrichtung der Partnerschaftsbeauftragung auf den Bereich der Zivilgesellschaft – zuvor lag der Fokus auf Anbahnen von Wirtschafts-Kontakten – sei eine richtige Entscheidung gewesen, befanden die Politiker. "Von Trebnitz gehen viele Impulse für das Miteinander unserer Bürger aus", lobte Ubblohde. Darius Müller, Leiter der Trebnitzer Einrichtung, machte anhand von Bildern und Fakten deutlich, was auf den Weg gebracht wurde. Das reichte von Ausstellungen über Konzerte bis hin zu Politiker-Treffen, Konferenzen, Stammtische und Künstlerbegegnungen. Immer wieder im Mittelpunkt stand das Thema "Gemeinsames Europa". Das polnische Marschallamt feierte sogar seinen Festakt anlässlich der ersten halbfreien Wahlen vor 30 Jahren im Schloss.

Jankowiak zeigte sich erfreut über das jüngste "Kind" der Zusammenarbeit, der Sanierung der Feldsteinscheune mit Mitteln aus dem Interreg-Programm. Trebnitz ist Leadpartner, agiert auch für die Stadt Witnica. Die Feldsteinscheune bietet künftig Platz für größere Beratungen und soll im Mai fertig sein. Der Beirat besichtigte das imposante Gebäude.

Präsenz in Posen

Der Verein unterhält im Schloss Posen ein Büro, in dem Magdalena Antoniewicz Ansprechpartnerin und Koordinatorin ist. Die Präsenz in Trebnitz und Posen habe sich bestens bewährt, hieß es. Sowohl von Kommunen als auch Verbänden und Nichtregierungsorganisationen (NGO) gebe es Anfragen und Wünsche bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. In Trebnitz wird der gesamte Schloss-Campus genutzt. Auch 2020 gebe es viele Begegnungen, erklärte Magdalena Antoniewicz. Das reiche von der deutsch-polnischen Jugendagora in Posen über vier gemeinsame Konferenzen bis hin zum Treffen mit polnischen Ortsvorstehern.

Aus der Runde des Beirats wurde angeregt, künftig das Thema Klimawandel stärker einzubinden. Unterstützt werden durch den Partnerschaftsbeauftragten auch weiterhin NGO, es gibt die Möglichkeit der deutsch-polnischen Praktika für Studenten der Uni Posen, eine Bildungsmesse, Künstlerplenairs. Um noch stärker Bedürfnisse der Bürger vor Ort zu erkennen, gab es erste Befragungen. Im Juni können sich die Oderländer auf ein Konzert des Posener Knabenchores in Trebnitz freuen. Er gastiert hier zum Workshop.

Info: Büro Trebnitz: Tel. 033477 519-13, E-Mail: mueller@schloss-trebnitz.de; Büro Posen: E-Mail: antoniewicz@schloss-trebnitz.de