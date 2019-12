red

Schwedt/Angermünde Wenn die Partygäste an den Uckermärkischen Bühnen den Jahreswechsel feiern, gibt es wenige hundert Meter davon entfernt das letzte 2019er-Konzert: Ab 23 Uhr lädt die Katharinenkirche wieder zum musikalischen Jahresausklang ein. Erklingen wird besinnliche Orgel- und Instrumentalmusik unter der Gesamtleitung von Kirchenmusiker Andreas Kessler. Das Konzert geht planmäßig bis etwa 23.45 Uhr. Alle Konzertgäste kommen also rechtzeitig zum Feuerwerk nach Hause. Die Kirche ist etwas beheizt, der Eintritt ist frei.

Angermünde veranstaltet zusammen mit ansässigen Vereinen am Neujahrstag um 15 Uhr am Strandbad Wolletzsee ein Neujahrsanbaden. Alle Abenteuerlustigen können sich in die (kalten) Fluten stürzen. Fantasievolle Kostüme sind gern gesehen. Nach dem gemeinsamen Abkühlen gibt es Punsch plus ein Lagerfeuer zum Aufwärmen. Neujahr 2019 hatte es auf Einladung von Bürgermeister Frederik Bewer bereits einen "Probedurchlauf" gegeben. Etwa zehn Unerschrockene wagten sich ins kalte Wasser – diesmal darf es bei freiem Eintritt gern mehr Zuspruch geben.